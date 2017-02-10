وهبت العاصفة بعد يوم سادت فيها درجات حرارة دافئة تراوحت بين عشرة و16 درجة مئوية. ووصلت سرعة الرياح إلى 80 كيلومترا في الساعة وتركت الطرق والطرق الجانبية زلقة على نحو خطير في مدن كثيفة السكان منها نيويورك وبوسطن وهارتفورد وكونتيكت.

ووصلت رياح العاصفة جنوبا إلى فرجينيا حيث قال توم أندرسون نائب مدير جسر ونفق شيسابيك باي إن سائق شاحنة لقي حتفه بعدما تسببت الرياح في انقلاب شاحنته من فوق الجسر.

وفي مدينة نيويورك قالت الشرطة إن حارس بناية لقي حتفه بينما كان يزيل الثلوج بعد أن انزلق وسقط من فوق درج.

