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|رقم الخبر: 186989
|تاريخ النشر: شباط 10, 2017
|الوقت: 18:17
|الاقسام: دوليات
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وفاة شخصين في عاصفة ثلجية بشمال شرق أمريكا
اجتاحت أعنف عاصفة ثلجية هذا الشتاء شمال شرق الولايات المتحدة يوم الخميس وتراكمت الثلوج ليصل ارتفاعها إلى 30 سنتيمترا مما دفع السلطات إلى إلغاء آلاف الرحلات الجوية وإغلاق مدارس. ولقي شخصان على الأقل حتفهما جراء العاصفة.
وهبت العاصفة بعد يوم سادت فيها درجات حرارة دافئة تراوحت بين عشرة و16 درجة مئوية. ووصلت سرعة الرياح إلى 80 كيلومترا في الساعة وتركت الطرق والطرق الجانبية زلقة على نحو خطير في مدن كثيفة السكان منها نيويورك وبوسطن وهارتفورد وكونتيكت.
ووصلت رياح العاصفة جنوبا إلى فرجينيا حيث قال توم أندرسون نائب مدير جسر ونفق شيسابيك باي إن سائق شاحنة لقي حتفه بعدما تسببت الرياح في انقلاب شاحنته من فوق الجسر.
وفي مدينة نيويورك قالت الشرطة إن حارس بناية لقي حتفه بينما كان يزيل الثلوج بعد أن انزلق وسقط من فوق درج.
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