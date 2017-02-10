بعد أن ثارت حوله فضيحة قيل فيها إن زوجته تلقت أموالا مقابل "عمل وهمي". وأجرت مؤسسة أودوكسا الاستطلاع لحساب إذاعة (فرانس إنفو). وأظهر الاستطلاع أيضا أن آراء 74 بالمئة من المشاركين في رئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 62 عاما سلبية وأن نسبة 53 بالمئة من ناخبي اليمين يريدون استبداله. واعتذر فيون للشعب عن طريقة دفع مئات الآلاف من اليوروهات من أموال دافعي الضرائب لزوجته لكنه نفى أن العمل كان وهميا وقال إنه لم يفعل شيئا مخالفا للقانون.

وتعهد فيون بمواصلة حملته رغم أنه تراجع أمام منافسه إيمانويل ماكرون وقال إنه يتعرض لمؤامرة من خصومه السياسيين ويطعن محاموه في مشروعية تحقيق رسمي في الأمر.



