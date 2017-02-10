أكد مستشار قائد الثورة الاسلامية و رئيس المجمع العالمي للصحوة الاسلامية علي اكبر ولايتي ان الشعب الفلسطيني استلهم من الثورة الاسلامية في انتفاضاته المختلفة، وقال ولايتي، لقد تمكن الشعب الفلسطيني من اتخاذ خطوات واسعة في المقاومة ونجح في تحرير قطاع غزة.

وفي تصريح للصحفيين على هامش ملتقى التشاور الفكري للضيوف الاجانب المشاركين في مراسم احياء الذكرى الـ 38 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران قال ولايتي ان ما يقرب من 400 مفكر وعالم جاءوا الى ايران للمشاركة في احياء ذكرى انتصار الثورة الاسلامية .

واضاف ان ملتقى التشاور الفكري سيخرج بخارطة لتعزيز وحدة كلمة الامة الاسلامية ومواجهة سيل مخططات اعداء الاسلام ضد المسلمين .

واشار ولايتي الى دعم ايران للفلسطينيين وقال لاشك اننا شهدنا انتفاضات مختلفة للشعب الفلسطيني من خلال الاستلهام من الثورة الاسلامية وانهم تمكنوا من اتخاذ خطوات واسعة في المقاومة ونجحوا في تحرير قطاع غزة.

واكد ولايتي لاشك ان وضع الفلسطينيين بعد الثورة الاسلامية بات اقوى بكثير عن وضعهم قبل انتصار الثورة الاسلامية.



