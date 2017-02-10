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رقم الخبر: 186986 تاريخ النشر: شباط 10, 2017 الوقت: 18:49 الاقسام: دوليات  
القبض على أحد أقارب مستشار رئيس الفلبين في قضية مخدرات

القبض على أحد أقارب مستشار رئيس الفلبين في قضية مخدرات

قالت وكالة مكافحة المخدرات في الفلبين اليوم الجمعة إن ابن شقيق أحد المقربين من الرئيس رودريجو دوتيرتي اعتقل وهو يبيع المخدرات وذلك في إطار عملية سرية بمدينة دافاو سيتي.

وألقي القبض على جون بول دوريزا ابن شقيق المستشار السياسي لدوتيرتي ومفاوض السلام جيسوس دوريزا وهو يبيع 15 جراما من مخدر الميثامفيتامين الذي يعرف باسم "شابو" إلى عميل سري لوكالة مكافحة المخدرات يوم الخميس في دافاو سيتي مسقط رأس دوتيرتي. وقال جيسوس دوريزا وهو أحد أصدقاء الطفولة للرئيس ويقود عملية سلام متعثرة مع متمردين شيوعيين إنه يشعر بالحرج بسبب ابن شقيقه وأثنى على الوكالة لأنها لا تحابي أصحاب النفوذ. وأضاف في بيان "أشيد بالسلطات لإنفاذ وتطبيق القانون دون خوف ولا محاباة. "هكذا يجب أن يمضي المسعى الجاد للرئيس دوتيرتي." وقال أدزار ألباني الرئيس الإقليمي للوكالة إن ابن شقيق دوريزا سيتهم بحيازة المخدرات والأسلحة النارية مضيفا أن الوكالة تراقبه منذ فترة طويلة.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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