اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني ان عهد زرع الهوة بين الشعوب قد ولى، معتبرا السلام في المنطقة والعالم رهنا بوحدة الشعوب والحوار ونبذ العنف والتطرف.

ولدى استقباله البعثات الدبلوماسية في طهران يوم الخميس قال الرئيس روحاني اننا نحتفل بالذكرى الثامنة والثلاثين لانتصار الثورة الاسلامية في ظل ظروف واجواء سياسية مهيأة في ايران لتعزيز العلاقات مع سائر البلدان اكثر من اي وقت مضى وان الحظر المجحف قد رفع عن كاهل البلاد.

ودعا البعثات الدبلوماسية في طهران الى نقل حقائق الجمهورية الاسلامية الايرانية وتمهيد الارضية لبناء علاقات وثيقة اكثر بين طهران وبلدانهم واشار الى اننا نعتبر جميع ارضيات التعاون في ايران فرصة سانحه لنا ولسائر البلدان وقال ان ايران تمتلك من الناحية الاقتصادية ارضيات خصبة وفريدة ونحن على استعداد للتعاون والتناغم الفكري مع ساير البلدان بما يخدم المصالح المشتركة.

وقال الرئيس روحاني ان ايران برهنت انها لا ولن تهدف الى التدخل في شؤون سائر البلدان وان قدراتها العسكرية مكرسة للدفاع عن اراضيها وهي لم تعتد ابدا على اي بلد وان سلاحها ردعي الطابع للدفاع عن البلاد.

وتابع انه في الظروف الراهنة لاينغي ان نسمح للبعض من خلال بث الاوهام العمل على تعكير اجواء المنطقة والعالم .

واوضح روحاني اننا نؤمن بضرورة وجود اوصر علاقات راسخة بين الشعوب وتسهيل تحقيق ذلك وقال ان من واجب جميع البلدان العمل على التقريب بين شعوب العالم وصولا الى استثمار المصالح المشتركة.

واكد ان عهد زرع الهوة بين الشعوب قد ولى وان اليوم هو عصر تقارب الشعوب لكي تتمكن من استثمار علوم ومعارف وثقافة بعضها البعض بما يخدم التنمية والرفعة والسمو.

وخاطب الحضور بالقول عليكم العمل من خلال نقل الحقائق عن ايران على توفير الارضية للتقارب بين ايران ودولكم ولاشك ان هذا التقارب يصب في صالح شعوبنا والمنطقة والعالم .

واكد روحاني ان النظام الذي يعتمد على شعبه ويحظى بدعمه قادر على الوقوف بوجه جميع المؤامرات وتحقيق نجاحات كبيرة.

وقال روحاني في جانب اخر من كلمته لقد اعلنا للعالم منذ اليوم الاول لانتصار الثورة الاسلامية ان التخويف من ايران بواسطة الابواق الدعائية خاطئ ولا اساس له، واضاف لقد حاولوا اقناع شعوب المنطقة بان ايران تفتقر للانسجام الشعبي وهي ستتقسم الى عدة بلدان وان التوتر الناجم عن ذلك سيسري الى كل المنطقة .

وشدد روحاني على ان التخويف من ايران لا اساس له مطلقا وان التاريخ قد برهن انه وهم وزيف.

وافاد بان القضية الثانية التي كانت تطرح تحت يافطة "ايرانوفوبيا" في المنطقة والعالم هي الدعاية بان الثورة الاسلامية ستصدر وتعبر حدودها وان الايرانيين يحاولون تصدير ثورتهم الى باقي البلدان من اجل زعزعة انظمتها وهذه القضية ايضا اتضح زيفها بمرور الزمان فايران لا تهدف الى التدخل في شؤون باقي البلدان.

كما اعلن وزير الخارجية محمد جواد ظريف في هذا اللقاء ان الشعب الايراني كان دوما الدعامة الاكبر للثورة الاسلامية وان الحضور ا لشعبي حال دون تجرؤ احد على تهديد ايرن والايرانيين مطلقا .

وقال ان الثورة الاسلامية جسدت رفض التسلط والرضوخ للهيمنة وقامت على اساس ثقة الشعب باعتباره الدعامة الاكبر لجميع المؤسسات الحكومية .

واضاف ان الشعب كان دوما الدعامة الاكبر للثورة الاسلامية وان الحضور الشعبي كان سببا للحؤول دون تجرؤ اي احد على تهديد ايران والايرانيين مطلقا.

وافاد ظريف بان الثورة الاسلامية هي ثورة سلمية متطلعة لارساء دعائم الامن والاستقرار والتقدم في المنطقة والعالم وقال انها تمد يد السلام والصداقة والتعاون صوب جميع من لديهم الاستعداد للاحترام المتبادل.

من جانبه اعتبر السفير الفلسطيني بطهران صلاح الزواوي خلال هذه المراسم أن لغة التهديد وادبيات الرعب والتخويف بان لها ماضيا خطيرا في العلاقات الدولية، لافتا الى ان التهديد بالقوة ضد الدول الاخرى واستخدام اسلحة الدمار الشامل يعني سيادة شريعة الغاب.

و نوه عميد السفراء الى ان مثل هذه الاجراءات تدفع الدول نحو التسلح وتقلل دور المنظمات الدولية وتوسع لغة التهديد في العالم.

واعتبر ان الرئيس الاميركي ورغم انه يدعو الى مكافحة الارهاب الا ان تصريحاته واجراءاته لا تاتي في هذا السياق وان تعامله مع الفلسطينيين مؤشر الى انه لا يعرف تاريخ المنطقة.

ولفت الى وعد ترامب بنقل سفارة بلاده الى القدس، مؤكدا انه عليه ان يعلم بان لغة التهديد وادبيات الرعب والتخويف لها ماضي خطير في العلاقات الدولية.

وفي جانب اخر من كلمته هنأ الزواوي الشعب والمسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية لمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، متمنيا استتباب الامن والاسلام والاستقرار في دول هذه المنطقة التي تعاني من الارهاب.

كما لفت الى المنجز الكبير الذي حققته الجمهورية الاسلامية الايرانية في المفاوضات النووية، وقدم التهنئة بالمناسبة لقائد الثورة الاسلامية والفريق المفاوض وفي مقدمهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف.



