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رقم الخبر: 186984 تاريخ النشر: شباط 10, 2017 الوقت: 18:44 الاقسام: دوليات  
صحيفة تكشف عن فضيحة في سلاح الغواصات البريطاني

صحيفة تكشف عن فضيحة في سلاح الغواصات البريطاني

بعد انتقادات وجهتها وسائل الإعلام البريطانية لتردي الوضع التقني لأسطولهم العسكري البحري، كشفت صحيفة "ذي صن" عن فضيحة أخرى تمثلت في عجز تعانيه الغواصات الهجومية.

وقالت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم الجمعة 10 فبراير/شباط، إن 7 غواصات هجومية أخرجتها القوات البحرية البريطانية من الخدمة نظرا لعجزها بسبب مشاكل تقنية، مشيرة إلى أنه لم يتم إبلاغ رئيسة الوزراء تيريزا ماي بذلك.
ونقلت الصحيفة، عن مصدر مطلع لم تذكر هويته، أن أحدث 3 غواصات من نوع "Astute"، تجاوزت تكلفة الواحدة منها 1.2 مليون جنيه استرليني، تعاني باستمرار من مشاكل تقنية، وأن 4 غواصات قديمة من نوع "Trafalgar" باتت متهالكة.
وقالت إن من المنتظر أن تبقى فقط الغواصة "Astute" التي تتم صيانتها الآن، في المناوبة، وأما الآن فالغواصة النووية "venguard" وحدها تتمتع بجاهزية قتالية.
وأضافت الصحيفة أن بريطانيا تجد نفسها، لأول مرة منذ عشرات السنين، من دون غواصات هجومية، وبالتالي فقد "بات من المستحيل الرد على تحركات الغواصات الروسية في بحر الشمال".
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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