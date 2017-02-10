ذلك أن أغلب نتاجات هؤلاء الكتاب، قد انطلقت من ممارسات فعلية وتجارب فنية حية، عبروا عنها بحرارة الكلمات وصدقها، فصارت بمثابة نظريات، إن صح القول، ما جعلها صالحة لكل زمان ومكان.

سعدالله ونوس، واحد من هؤلاء الكتاب الذين أسهموا بعمق في زرع بذور التطوير لعقلية المشاهد ووعيه بمصيره، حاضراً ومستقبلاً. لهذا جاء اهتمام هذا الكاتب المسرحي الكبير، بالجمهور، ليعطيه زخماً لا محدود في متابعة قضيته والبحث عن سبل التحرر وإنشاد التغيير الاجتماعي الثوري، فصبت إسهامات ونوس جلّ اهتمامها بنتاجات مسرحية ملأت الى حد ما بعض الفراغات التي عانى من الجمهور العربي، وهذا بطبيعة الحال، لم يتأت من لا شيء، إنما جاء نتيجة عمل جاد وتجربة طويلة وخصبة، على ذات الخشبة.

ومنذ شروعه، كان ضمن ما تساءل عنه سعدالله ونوس هو: كيف يخلق مسرحاً يشكل بحد ذاته طفرة نوعية في عالم المسرح المعاصر، عربياً. فكان أن بدأ بالبحث عن هوية الجمهور، ما هي مشاكله وما هي همومه، هل هو جمهور من الشباب، إذن ما هي ثقافته والى أي مرحلة يمكن أن يصل به وعيه ؟ كيف يمكن معالجة قضاياه جذرياً ؟ دون مجاملة ودون تملق على حساب الشهرة التي يبحث عنها أغلب الفنانين.

ومن هنا، جاء التفاعل بين المسرح الذي بناه ونوس والجمهور، تفاعلاً حيوياً بناءاً، نابعاً من امتزاج الكلمة التي كتبها الكاتب واللحظة التي استوعب فيها المتلقي المعنى، وما عليه أن يفعله أو يفكر به. لهذا، وبالمقابل، باتت عملية التطور الفكري لدى المتفرج سبباً في تغير أسلوب الكاتب، وطرق بحثه في تنمية وتعميق ذلك التطور. بمعنى أنه كلما كان الجمهور مثقفاً وواعياً، كلما أمكن للكاتب أن يبدع أكثر في نصوصه وعروضه المسرحية.

عرف عن سعدالله ونوس، خاصة بعد تقديمه مسرحياته التي نالت شهرتها الواسعة، مثل مسرحية: حفلة سمر من أجل 5 حزيران، مغامرة رأس المملوك جابر، الفيل يا ملك الزمان، الاغتصاب وغيرها، بحرصه على الكشف عن طبيعة البيئة المملة التي سيطرت على ثقافة الفرد، اجتماعياً وسياسياً، وابتعاد هذا الفرد عن مجرد التفكير في كيفية التخلص من واقعه الهش. لذلك نرى قيام ونوس بتأليف مسرحية حفلة سمر بعد الهزيمة مباشرة، ليوقظ من خلالها المواطن العربي من سباته، ويحرضه على أن يكون جريئاً في التفكير. حين كشف له عن حقيقة الأمة التي هزمها حكامها قبل أن تهزمها اسرائيل.

لقد تميز ونوس في حفلة سمر بجرأة في طرح المواضيع والاشارة بدقة وبشكل مباشر الى الحكام العرب وسياساتهم القمعية والتعسفية تجاه شعوبهم. فوجدناه بهذا الاسلوب من الاعمال، رجل مسرح جدير بالاحترام، استحق اطلاق صفة الفنان المبدع عليه، لانه بحث بصدق وبجدية دون خوف أو تردد عن معاناة الطبقات الاجتماعية ومشاكلها.

لكن التعامل السياسي الذي ولج أبوابه سعدالله ونوس في أعماله المسرحية، كان قد شكل بادئ الأمر عقبة في طريق إنجازه تلك الأعمال. لأن العرض المسرحي السياسي كما هو معلوم، يختلف من حيث التأثير والإعداد والاهتمام والنتائج المتوخاة، عن مقال سياسي، مثلاً، ينشر على صفحات جريدة أو مجلة. فالعمل المسرحي، مضمون ذو فاعلية وتأثير أكثر من باقي الاعمال، فهو يحاكي الناس بطرح مباشر وجرئ وهو يصور حالة ما، لينتظر ردود الأفعال من قبل الجمهور، بعد خروجه من صالة العرض. وهذا الذي لجأ إليه ونوس في أغلب أعماله المسرحية.

في مسرحية حفلة سمر، استطاع سعدالله ونوس أن يخلق جواً وإن كان ليس جديداً في عالم المسرح العالمي، إلا أنه يعد كذلك في عالم المسرح العربي المعاصر، حين ركز على تقديم عرض من نوع خاص، إن صح التعبير، كان الغرض منه الدفع بجمهور الصالة لأن ينتزع حقه بالمشاركة في صناعة القرار.

فالمسرحية تبدأ بمشهد يعرض فيه متفرجون وهم بانتظار عرض مسرحي، لكن العرض يتأخر فيتذمرون ويبدأون على إثر ذلك بالمشاركة في الحوار مع المخرج ومن ثم مؤلف المسرحية، التي كانت بعنوان "صفير الأرواح. وهنا نجد ونوس قد وظف خبرته وقابليته من خلال هذا المشهد (المقصود)، في الاشارة الى الجمهور وتنبيهه الى ضرورة عدم الغوص في المسرحية الى حد الانسجام والذوبان في حواراتها وشخصياتها. بل أفاقه على حالة رجح بواسطتها أهمية أن يمتلك، هذا الجمهور وأي جمهور، الحق في إبداء الرأي والتسلح بسلطة المعرفة للمواجهة مع السلطة الحاكمة.

فالشعور العام بالسخط الذي انتاب الشعوب العربية إثر نكسة حزيران، ضد أنظمتهم، كان بحاجة الى نقد لاذع وجرئ يفجر على ضوئه براكين الغضب التي كتمتها تلك الشعوب، لذلك حاول ونوس رغم ما تعرض له من ملاحقة سياسية، ورغم أن مسرحيته وإن عرضت في معظم الدول العربية إلا في مصر وسوريا، إلا أنه تمكن من تفجير تلك البراكين، بل وأحدث بعدها دوياً في الأوساط بسبب ما قدمه في مسرحيته.

وبهذا العرض المتواضع أيها القراء المحترمون، يمكن القول أن المسرح الثوري الذي ترعرع في أحضان، شهدت من الأحداث والمآسي، لا نتوقع منه إلا أن يكون درباً نيراً في طريق تثقيف وتوعية المواطن، وتنبيهه الى ما يدور حوله وما يجري في الكواليس. لأن كل ما يدور وكل ما يجري، هو شأنه وحياته ومستقبله، شرفه ومصيره وبقاءه، لذا عليه قول كلمته والمطالبة بحريته، وإذا تطلب الأمر، عليه أن يصرخ بأعلى صوته: الشعب يريد إسقاط النظام.





