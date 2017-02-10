بغداد/نافع الكعبي - فيما تستعد قطعات الحشد الشعبي للمشاركة في عمليات تحرير الساحل الأيمن لمدينة الموصل، بحث نائب رئيس الجمهورية العراقية، نوري المالكي والأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، الاستعدادات الجارية لانطلاق الصفحة السادسة من عمليات غربي الموصل، في حين اعتبر الأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي، تنظيم داعش بأنه صناعة (سعودية - قطرية) يراد منها تدمير العراق، محذراً من (عودة) سياسيين مطلوبين للقضاء إلى الواجهة بدعم دولي، بينما اعلنت قيادة عمليات بغداد، اعتقال خلية تابعة لما يسمى بـ (ولاية بغداد في داعش) غربي العاصمة، بحوزتها أحزمة ناسفة واسلحة ومواد متفجرة، في وقت اكد فيه الرئيس الاميركي دونالد ترامب لرئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، خلال إتصال هاتفي، أن بلاده ستعمل مع العراق لدحر الارهاب، داعياً الأخير الى زيارة الولايات المتحدة الأميركية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحشد الشعبي أحمد الأسدي في حديث للسومرية نيوز: إن الحشد الشعبي سيشترك في أكثر من محور فيما يخص العمليات العسكرية الخاصة بتحرير الساحل الأيمن لمدينة الموصل.

وبشأن تحرير قضاء تلعفر، أشار الأسدي إلى أنه إذا ما شهدت نهاية هذا الشهر تحرير قضاء تلعفر بالكامل فإن قواتنا ستكون على أبواب القضاء.

* المالكي والعامري يبحثان معركة غربي الموصل

وفي سياق موازٍ، اكد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي خلال لقائه بأمين عام منظمة بدر هادي العامري، الخميس، على اهمية دعم الحشد الشعبي القوات الامنية، فيما بحثا الاستعدادات الجارية لانطلاق الصفحة السادسة من عمليات غرب الموصل.

ونقل مكتب نائب رئيس الجمهورية عن الماللكي تأكيده على أهمية دعم الحشد الشعبي والقوات الأمنية، وضرورة اتخاذ افضل الاستعدادات لتوفير المساعدات الانسانية اللازمة للنازحين في مناطق القتال ضد العصابات الارهابية، فضلا عن مضاعفة وتطوير الجهود لضمان حماية المواطنين في كافة انحاء البلاد.

* إقتتال داخلي بين أقطاب داعش في المطبيجة

وعلى صعيد متصل، كشف مصدر محلي في محافظة ديالى، الجمعة، عن اندلاع اقتتال داخلي بين اقطاب تنظيم (داعش) في المطبيجة على الحدود بين المحافظة وصلاح الدين بسبب ما سماها (حمى الفراغات القيادية).

وقال المصدر في حديث صحافي: إن انسحاب القيادات من الجنسيات العربية والاجنبية من المطبيجة بشكل مفاجئ قبل اكثر من اسبوع ولد فراغات في المناصب القيادية اختلفت اقطاب التنظيم على كيفية ملؤها وسط خلافات حادة جداً.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن اقتتال داخلي نشب بين اقطاب تنظيم داعش في المطبيجة ادى الى مقتل اثنين واصابة اربعة وفق الموشرات الاولية، لافتا الى أن الاوضاع حاليا مربكة والفوضى تعم اغلب مناطق المطبيجة.

* (داعش) يغلق مقرات الحسبة غربي الموصل

وفي الأثناء، افاد مصدر محلي في نينوى، الجمعة، بأن (داعش) أغلق جميع مقرات ما يسمى الحسبة وقرر تصفية أموالها ونقل عناصرها الى جبهات القتال غربي المحافظة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن التنظيم قرر إرسال عناصر تلك المقرات إلى جبهات القتال استعدادا لصد عمليات القوات المشتركة المزمع انطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة.

* عودة 60 ألف نازح الى مناطقهم المحررة في الموصل

من جهة أخرى، اعلن وزير الهجرة والمهجرين جاسم الجاف، عن عودة 60 الف نازح الى مناطقهم المحررة في مدينة الموصل، مشيرا الى ان اعداد العائدين من النازحين الى مناطقهم المحررة بلغت مليون و650 الف عائد.

وقال الجاف في بيان صدر على هامش استقباله نائب مدير قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش والوفد المرافق لها لمى فقيه، إن الوزارة مستمرة بتأمين عودة النازحين من المخيمات الى ديارهم الاصلية في المناطق المحررة من قبضة داعش الارهابي بمحافظة نينوى.

* مقتل دواعش بهجوم شنه مجهولون في الشرقاط

الى ذلك، أفاد مصدر محلي في صلاح الدين، بأن عنصرين من داعش قتلا بهجوم شنه مجهولون في الشرقاط شمالي المحافظة.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن اثنين من مسلحي تنظيم داعش كانا يستقلان دراجة نارية في طريق زراعي بالجانب الأيسر من قضاء الشرقاط، قتلا، في هجوم مسلح شنه مجهولون عليهم.

* مقتل العقل المدبر لداعش بديالى

وفي ديالى، أفاد مصدر محلي في المحافظة، الجمعة، بأن العقل المدبر لهجمات حوض الوقف شمال شرقي المحافظة قضى متأثرا بجروح بليغة أصيب بها.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن المدعو أبو حذيفة عراقي الجنسية احد ابرز قيادات داعش ضمن ما يعرف بحوض الوقف، (24 كم شمال شرق يبعقوبة)، قضى متاثرا بجروح أصيب بها، أمس، بعد شن التنظيم هجوما على نقطة أمنية مشتركة في محيط قرية الكبة، (25 كم شمال شرقي بعقوبة) من جهة نهر ديالى والتي تم التصدي لها بقوة من قبل أفراد القوى الأمنية.

* مقتل أحد أهم ناقل للمتفجرات لدى داعش شمال شرق بعقوبة

كما أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الجمعة، بمقتل ما يسمى بـ أبو السمك أحد أهم ناقل للمتفجرات لدى تنظيم داعش في قصف جوي شمال شرق ب‍عقوبة.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن مروحية قتالية قصفت تجمعا لمفرزة من تنظيم داعش قرب بحيرة حمرين، (64 كم شمال شرق بعقوبة)، ما أدى الى مقتل أحد أهم ناقلي المتفجرات في البحيرة عن طريق القوارب والملقب بـ (ابو السمك) واصابة عدد آخر.

* تدمير رتل لتنظيم داعش شمال شرق بعقوبة

وأعلن آمر لواء في الحشد الشعبي، عن تدمير رتل تابع لتنظيم داعش شمال شرق قضاء ب‍عقوبة، مشيراً إلى مقتل العديد من عناصر التنظيم.

وقال عامر الفيلي في بيان: إن الكتيبة الصاروخية في لواء 110 للكرد الفيلين استهدفت رتلا لعصابات داعش الإرهابية في منطقة إمام ويس شمال شرق محافظة ديالى، مبيناً أن العديد من إرهابيي داعش قتلوا نتيجة الضربات المباشرة.

* قيادي بالحشد الشعبي: داعش أعدم جرحاه في حمرين

وكشف القيادي في الحشد الشعبي عدي الخدران، الجمعة، أن داعش أعدم عددا من جرحاه في حوض حمرين شمال شرقي بعقوبة لتفادي سقوطهم في قبضة القوى الأمنية والحشد الشعبي.

وقال الخدران في حديث صحافي: إن القوة الصاروخية للحشد الشعبي وجهت ضربات مباشرة لتجمعات مفارز قتالية لتنظيم داعش في مناطق متفرقة من حوض حمرين، (55 كم شمال شرقي بعقوبة)، خلال الساعات الـ48 الماضية أسفرت وفق المعلومات الاستخبارية عن مقتل وإصابة عدد من عناصر التنظيم.

* داعش يختطف 385 شخصاً فارّاً من الحويجة

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، بأن تنظيم داعش اختطف 385 شخصاً فاراً من قضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة بسبب ترك أرض الخلافة.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن عناصر تنظيم داعش اختطفوا 260 شخصاً قرب قرية ذيبات أثناء توجههم إلى مكتب خالد جنوب غربي كركوك، واختطفوا أيضاً 125 شخصاً قرب قرية حمل التابعة لحمرين، مبيناً أن هؤلاء فارين من قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الاختطاف كان بحجة أنهم يتركون أرض الخلافة ومتعاونون مع السلطات الأمنية لغرض تهريب المدنيين من مواقع سيطرة التنظيم الارهابي الى محافظات كركوك وصلاح الدين، مشيراً إلى أن التنظيم اقتاد المختطفين إلى مركز قضاء الحويجة.

* تفكيك أكثر من 70 عبوة ناسفة يومياً في الأنبار

أعلن آمر لواء حشد عشائر الكرمة بالأنبار العقيد جمعة فزع الجميلي، الجمعة، أن قواته تفكك أكثر من 70 عبوة ناسفة في اليوم الواحد، مؤكدا في بعض الأحياء يصل العدد الى 400 عبوة.

وقال الجميلي في حديث صحافي: إن أبناء حشد عشائر لواء الكرمة تمكنوا من تفكيك أكثر من 70 عبوة ناسفة في قضاء الكرمة، (53 كم شرق الرمادي)، مبينا أن هذه العبوات محلية الصنع ومليئة بمواد شديدة الانفجار.

وأضاف الجميلي: إن قواته في بعض الأحياء تفكيك في اليوم الواحد 400 عبوة ناسفة بالكرمة في لحماية الأهلي من هذه المتفجرات، داعيا أهالي الكرمة الى الإبلاغ عن أي جسم غريب حفاظا على حياتهم.

* إعتقال خلية لـ داعش.. وإنفجار عبوتين ناسفتين في بغداد

أفاد مصدر في الشرطة، الجمعة، بأن خمسة أشخاص سقطوا بين شهيد وجريح بإنفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: إن عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب محال تجارية في منطقة التاجيات شمالي بغداد انفجرت، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة.

كما أفاد مصدر في الشرطة العراقية، بأن مدنياً أصيب بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد.

وقال المصدر: إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق في منطقة هور رجب التابعة للدورة جنوبي بغداد انفجرت، ما أسفر عن إصابة مدني بجروح.

وشهدت بغداد الخميس، (9 شباط 2017)، مقتل مدني بهجوم مسلح في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي العاصمة، وعثرت قوة أمنية على جثة منتسب في وزارة الداخلية قضى رمياً بالرصاص في منطقة أبو غريب غربي بغداد.

* إعتقال خلية لـ داعش تابعة لولاية بغداد

وفي الأثناء، اعلنت قيادة عمليات بغداد، عن اعتقال خلية تابعة لما يسمى بـ ولاية بغداد في داعش غربي العاصمة، مشيرة الى انها ضبطت اسلحة ومواد متفجرة وحزامين ناسفين بحوزة الخلية.

وقال المتحدث باسم القيادة العميد سعد معن في بيان: إن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية واستخبارات اللواء 5 الفرقة الرابعة شرطة اتحادية تمكنت، من القبض على خلية ارهابية تنتمي لعصابات داعش الارهابي ضمن مايسمى ولاية بغداد.

واضاف معن: إن القوة ﻻحقت احد عناصرها شمال العراق، مشيرا الى انه بعد المتابعة والتعقب القي القبض عليه بعد نصب كمين محكم، وكما تم القبض على افراد مجموعته غربي بغداد.

وتابع معن، أنه بعد الاعترافات تم ضبط مضافة في نفس المنطقة تحتوي على اسلحة متوسطة ومواد متفجرة وحزامين ناسفين معدين للتفجير ومواد اخرى تستخدم في العمليات الارهابية.

* الكعبي: داعش صناعة سعودية ـ قطرية يراد بها تدمير العراق

حذر الأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي، من عودة سياسيين مطلوبين للقضاء إلى الواجهة بـ دعم دولي، وفيما رهن زوال خطر الإرهاب في العراق بتحرير الأراضي السورية، اعتبر تنظيم داعش بأنه صناعة سعودية- قطرية.

وقال الكعبي في بيان: إن دواعش السياسة يخرجون وراء كل انتصار بتصريحات نشاز لتشويه صورة الانتصارات التي يحققها أبطال القوات الأمنية والحشد الشعبي، لافتا إلى أن السياسيين المطلوبين للقضاء العراقي يحاولون بدعم دولي العودة إلى الواجهة السياسية من جديد.

وأضاف الكعبي: إن هناك دولا غربية وعربية تدعم العصابات الإرهابية بالسلاح والأفكار التكفيرية، لافتا إلى أن مشاكل العراق جاءت من على منصات الاعتصام والمطالب غير المشروعة.

وتابع أن داعش صناعة سعودية قطرية يراد بها تدمير العراق والشام، مؤكدا أن الخطر يبقى موجودا في العراق إذا لم تتحرر سوريا من الإرهاب.

* ترامب يهاتف العبادي: سنعمل سويةً لدحر الإرهاب

اكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب لرئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، أن بلاده ستعمل مع العراق لدحر الارهاب، لانه حليفها ودعاه لزيارة الولايات المتحدة، مشيرًا الى ضرورة التنسيق بين البلدين لايجاد حل لموضوع منع العراقيين من السفر لاميركا، فيما اكد المسؤول العراقي على أن بلاده مصممة على انهاء تنظيم داعش.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مساء الخميس من الرئيس الاميركي دونالد ترامب، بحثا فيه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، حيث بارك ترامب الانتصارات المتحققة على تنظيم داعش، مشيدًا بالقوات العراقية وبالشجاعة العالية للعبادي في قيادة الحرب على الارهاب، مشددًا بالقول اننا سنعمل سوية لدحر الارهاب لان العراق حليف لنا.

ووجه ترامب الدعوة للعبادي لزيارة الولايات المتحدة الاميركية، كما قال بيان صحافي لمكتب المسؤول العراقي، اطلعت على نصه وسائل إعلام.

بدوره، قال العبادي: إن عصابات داعش الارهابية في مراحلها الاخيرة اذ اننا نقاتلهم حاليًا في الموصل وحررنا الجزء الاكبر منها، ومصممون على انهاء هذه المنظمة الارهابية.. مشددًا على اهمية استمرار الدعم الدولي والاميركي للعراق في حربه ضد الارهاب. واكد حرص العراق على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الاميركية على مختلف الصعد.

* حزب بارزاني يدرس مقاطعة الانتخابات العراقية المقبلة

أفاد مسؤول بارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يقوده مسعود البارزاني، بأن قيادة الحزب قريبة من تبني قرار مقاطعة الانتخابات العراقية المقبلة.

ويرى العديد من قادة هذا الحزب، الذي يقود رئاسة إقليم كردستان والحكومة المحلية فيه، الانفصالَ عن العراق (خيارًا وحيدًا) لمستقبل الإقليم في ظل تراكم المشاكل مع بغداد.

وقال عضو قيادة الحزب، جعفر إيمينكي، في تصريح صحافي: إن الحزب الديمقراطي، يدرس بجد المشاركة في الانتخابات المقبلة في العراق، وهناك الآن رأي قوي ومسيطر في القيادة يدعو الحزب إلى أن يتوقف عن المشاركة ويقاطعها بشكل نهائي، وأضاف: مقاطعة الانتخابات العراقية يفرض نفسه كرأي في قيادة الحزب.

وذكرت محطة تلفزيون (روداو) الكردية، المدعومة من نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن الحزب لن يرشح بديلاً لوزير المالية المقال من الحكومة العراقية، هوشيار زيباري، ولن يشغل أي منصب في بغداد.

* العبادي يتهم (البعض) بإثارة قضية خور عبد الله بهدف (الابتزاز)

كشف رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، ان البعض يتصرف بدوافع (حقد) لغرض اثارة عدد من القضايا (الكاذبة) ومنها قضية قناة خور عبد الله، فيما اشار الى ان هناك (دواعش فساد ومافيات) يجب تقديمهم للقضاء.

وقال مكتب العبادي في بيان: إن رئيس الوزراء حيدر العبادي ترأس، اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات/ الاجتماع الرابع عشر- الدورة الثانية.

ونقل المكتب عن العبادي قوله: إن هناك تعاونا كبيرا بين المواطنين والاجهزة الامنية في المحافظات التي احتلتها داعش وهذا الامر يعزز الوحدة الوطنية بين العراقيين وثقة ابناء تلك المحافظات بالاجهزة الامنية، معربا عن شكره لـ (المحافظات الاخرى التي قدمت مساعدات للمحافظات المحررة).

وابدى رئيس مجلس الوزراء استغرابه من تصرفات البعض وبدوافع الحقد يثيرون عددا من القضايا الكاذبة تزامنا مع انتصارات قواتنا البطلة ومنها اثارة قضية خور عبد الله مع انتصارات قواتنا بتحرير الساحل الايسر، مشيرا الى انه لا يوجد اي تنازل عن السيادة العراقية وان هناك تنازلات للنظام البائد عن منافذ بحرية، منها خور عبد الله.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، أكد الثلاثاء (31 كانون الثاني 2017) أن الاتفاقية المصادق عليها بشأن خور عبد الله للملاحة وليست لترسيم الحدود، متهما (البعض) بإثارة قضية الخور بهدف (الابتزاز).









