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رقم الخبر: 186981 تاريخ النشر: شباط 10, 2017 الوقت: 18:43 الاقسام: دوليات  
"اختفاء" 200 سيارة تابعة للرئاسة في غانا

"اختفاء" 200 سيارة تابعة للرئاسة في غانا

وافاد موقع "بي بي سي" اليوم الجمعة ان المتحدث باسم الرئاسة في غانا يوجين أرهين اكد اختفاء 200 سيارة تابعة للرئاسة، وان الحكومة الجديدة تحاول حاليا اقتفاء اثرها.

وقال أرهين للصحفيين إن المسؤولين لم يعثروا سوى على:
"74 سيارة من طراز تويوتا لاند كروزر، في حين كان يوجد 196 سيارة من هذا النوع تابعة للرئاسة.
20 سيارة من طراز لاند كروزر برادوس من إجمالي 73 سيارة.
11 سيارة مرسيدس، في حين كانت هناك 24 سيارة.
سيارتان من طراز تويوتا أفالون من إجمالي 28 سيارة.
سيارتان بي إم دبليو من إجمالي ست سيارات.
وكشف المتحدث أن مكتب الرئيس كان من المفترض أن يمتلك أكثر من 300 سيارة، لكنه لم يفصح عن الغرض من المركبات.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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