وقال أرهين للصحفيين إن المسؤولين لم يعثروا سوى على:

"74 سيارة من طراز تويوتا لاند كروزر، في حين كان يوجد 196 سيارة من هذا النوع تابعة للرئاسة.

20 سيارة من طراز لاند كروزر برادوس من إجمالي 73 سيارة.

11 سيارة مرسيدس، في حين كانت هناك 24 سيارة.

سيارتان من طراز تويوتا أفالون من إجمالي 28 سيارة.

سيارتان بي إم دبليو من إجمالي ست سيارات.

وكشف المتحدث أن مكتب الرئيس كان من المفترض أن يمتلك أكثر من 300 سيارة، لكنه لم يفصح عن الغرض من المركبات.

