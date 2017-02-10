توقيف 4 أشخاص يشتبه في تخطيطهم لارتكاب هجوم في فرنسا أوقف أربعة اشخاص اليوم الجمعة في مدينة مونبولييه بينهم فتاة في الــ 16 من العمر، يشتبه في تخطيطهم للقيام بهجوم في فرنسا حسب ما أفاد مصدر من الشرطة.