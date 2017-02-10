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رقم الخبر: 186980 تاريخ النشر: شباط 10, 2017 الوقت: 18:41 الاقسام: دوليات  
توقيف 4 أشخاص يشتبه في تخطيطهم لارتكاب هجوم في فرنسا

توقيف 4 أشخاص يشتبه في تخطيطهم لارتكاب هجوم في فرنسا

أوقف أربعة اشخاص اليوم الجمعة في مدينة مونبولييه بينهم فتاة في الــ 16 من العمر، يشتبه في تخطيطهم للقيام بهجوم في فرنسا حسب ما أفاد مصدر من الشرطة.

وتابع المصدر أن المشتبه بهم الاربعة أوقفوا بعد شرائهم مادة الاسيتون التي يمكن أستخدامها لصنع عبوة ناسفة مشيدا بــ إفشال محاولة لشن هجوم.
ومن بين الموقوفين فتاة في الـــ 16 من العمر تم رصدها على شبكات التواصل الاجتماعي بعد أن عبرت عن رغبتها في التوجه الى سوريا والعراق وفي ضرب مصالح فرنسية.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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