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رقم الخبر: 186979 تاريخ النشر: شباط 10, 2017 الوقت: 18:40 الاقسام: دوليات  
قاض في بيرو يأمر بسجن الرئيس السابق توليدو 18 شهرا

قاض في بيرو يأمر بسجن الرئيس السابق توليدو 18 شهرا

أمر قاض في بيرو يوم الخميس بسجن الرئيس السابق اليخاندرو توليدو لمدة 18 شهراً بينما يعد ممثلو الادعاء اتهامات جنائية ضده بتهمة الحصول على رشى قيمتها 20 مليون يورو من شركة أوديبريشت البرازيلية للأشغال العامة.

وينفي توليدو الحصول على أي مبالغ رشى تتعلق بتعاقد فازت به أوديبريشت لإقامة طريق سريع وذلك خلال رئاسته التي استمرت من 2001 إلى 2006. وكان توليدو في فرنسا الأسبوع الماضي. وقال محاميه إن توليدو لن يهرب لكنه رفض الكشف عن البلد المتواجد فيه.
وقال القاضي ريتشارد كونسيبشن إنه يجب إصدار مذكرة اعتقال بحق توليدو في بيرو وخارجها. وأضاف أن الأدلة التي كشفت حتى الآن في تحقيق فساد ومنها شهادة من الرئيس التنفيذي لشركة أوديبريشت وسجلات مصرفية توجب وضع توليدو في "سجن احتياطي" في حين تجهز ضده اتهامات باستغلال النفوذ وغسل أموال. وقال كبير ممثلي الادعاء هاميلتون كاسترو إنه إذا ثبتت إدانة توليدو في التهم المنسوبة إليه فقد يحكم عليه بالسجن لما يصل إلى 15 عاما.
وقال هيربيرتو بينيتز محامي توليدو إن الأدلة ليست كافية لسجن توليدو بدون محاكمة ووصف التحرك بأنه سمة للأنظمة الاستبدادية.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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