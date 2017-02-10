وقال قائد القوات الأمريكية والدولية في أفغانستان الجنرال جون نيكولسون للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن الخميس إنه ليس لديه ما يكفي من الجنود لتقديم المشورة بشكل مناسب للقوات الأفغانية على الأرض.

وأضاف أن القوة التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان لديها ما يكفي من الجنود لتنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب لكنها تعاني "نقصاً بواقع بضعة آلاف" لتنفيذ دورها الرئيسي في تقديم المشورة لقوات الأمن الأفغانية.

وجاءت تصريحاته فيما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأفغاني أشرف عبد الغني عبر الهاتف للمرة الأولى منذ تنصيب ترامب الشهر الماضي. وقال مسؤولون إن الزعيمين ناقشا الأمن والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتنمية الاقتصادية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع دولت وزيري إن زيادة حجم القوات الدولية سيكون "خطوة جيدة" صوب التصدي للجماعات المتشددة في أفغانستان.

ولا يزال هناك نحو 8400 جندي أمريكي في أفغانستان مقارنة بنحو مئة ألف في 2011. وذكر وزيري أن الجيش الأفغاني طلب من الحكومة الأمريكية مزيداً من المعدات والتدريب لقواته الأمنية.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لرويترز "هذا ليس سوى حلم.. لدينا خبرة مع الأعداد الكبيرة من قوات الغزاة في بلدنا. هذا لن يعني إلا مزيداً من المعاناة ومزيداً من الخسائر".

وتشارك أيضاً قوات حلف الأطلسي وشركاء دوليون آخرون بمستشارين عسكريين للبعثة. وقال نيكولسون إنه ليس من الضروري أن تكون كل القوات الإضافية من الولايات المتحدة بل يمكن أن تكون من حلفائها.

وسيكون القرار النهائي بشأن مستويات القوات في يد ترامب الذي لم يعلن أي سياسة رئيسية بخصوص أفغانستان لكنه لمح إلى أنه قد يتقبل فكرة زيادة القوات إذا قرر الجيش أن هناك حاجة لذلك.





