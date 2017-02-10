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رقم الخبر: 186977 تاريخ النشر: شباط 10, 2017 الوقت: 18:30 الاقسام: دوليات  
أردوغان يقر مشروع قانون تعديل الدستور ويمهد الطريق لاستفتاء

أردوغان يقر مشروع قانون تعديل الدستور ويمهد الطريق لاستفتاء

ذكر مكتب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الجمعة إن إردوغان أقر مشروع قانون التعديلات الدستورية ليمهد الطريق لنظام رئاسي تنفيذي بينما توقع نائب لرئيس الوزراء إجراء استفتاء على مشروع القانون يوم 16 أبريل نيسان.

ويقول إردوغان إن الإصلاحات ستحقق الاستقرار في وقت مضطرب وستمنع العودة إلى الائتلافات الحكومية الهشة. ويخشى معارضوه أن يكون ذلك إيذانا بحكم يزداد استبدادا.
وقال بيان مقتضب على موقع الرئاسة إن مشروع القانون أحيل إلى مكتب رئيس الوزراء لينشر ويطرح في استفتاء.
وقال نائب رئيس الوزراء نعمان قورتولموش للصحفيين "بعد موافقة الرئيس تتجه الأنظار حاليا إلى اللجنة العليا للانتخابات. قد تعلن اللجنة أن 16 أبريل هو الموعد المناسب للاستفتاء."
ووافق البرلمان على مشروع القانون الشهر الماضي بعد أن حصل على موافقة 330 عضوا على الأقل من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 550. وإذا أقر التشريع في الاستفتاء فقد يمهد هذا الطريق أمام إردوغان ليبقى في منصبه حتى 2029.
وستمكن التعديلات الدستورية الرئيس من إصدار المراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين وحل البرلمان وهي صلاحيات يقول حزبا المعارضة الرئيسيان إنها تخل بكفة ميزان القوة لصالح إردوغان.
من جانبه قال مكتب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن رئيس الوزراء كرر مطلب تركيا، بأن تتعاون الولايات المتحدة في ترحيل رجل الدين فتح الله كولن، وذلك خلال اجتماع مع مدير المخابرات الأمريكية مايك بومبيو اليوم الجمعة.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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