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رقم الخبر: 186976 تاريخ النشر: شباط 10, 2017 الوقت: 17:32 الاقسام: محليات  
إيران تشارك في مناورات بحرية متعددة الجنسيات في باكستان

إيران تشارك في مناورات بحرية متعددة الجنسيات في باكستان

أعلن قائد الأسطول البحري الباكستاني الأميرال عارف الله حسيني، أن القوات البحرية الإيرانية ستشارك في مناورات بحرية متعددة الجنسيات تنظمها البحرية الباكستانية في ميناء كراتشي، بحسب صحيفة (نواي وقت) الباكستانية.

وذكرت الصحيفة أن الأميرال عارف الله حسيني، صرح لوسائل إعلامية أن القوات البحرية الإيرانية والسعودية ستشاركان بمناورات بحرية تنظمها البحرية الباكستانية في ميناء كراتشي، ولمدة 5 أيام ابتداء من يوم الجمعة 10 شباط/ فبراير 2017.
وأضاف: هذه المناورات هدفها إرساء الاستقرار والسلام في المنطقة، والاستفادة من التجارب لدى مختلف الدول المشاركة، وهي ليست موجهة ضد أحد.
حسيني قال: إن 70 دولة أرسلت طلبات من أجل المشاركة في هذه المناورات، لكن القوات البحرية لـ36 دولة ستشارك في هذه المناورات من بينها إيران والسعودية والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا وأستراليا.
واختتم الأميرال الباكستاني أن 15 مدمرة بحرية تابعة للدول المشاركة ستساهم في المناورات التي يحتضنها ميناء كراتشي.
ولم تعلق ايران على هذه الأنباء التي تحدثت عن مشاركتها بهذه المناورات.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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