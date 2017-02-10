فبعد الضربة التي تلقاها من القاضي الفدرالي جيمس روبرت بتعطيل القرار، أكدت محكمة الاستئناف تأييدها لحكم التعليق، ما يشكل إحراجاً لترامب الذي انتقد مؤسسة القضاء في بلاده في وقت سابق، واعتبر بعض قراراتها عائقًا أمام تحصين الأمن القومي الأميركي.

وأورد القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف، خلال قرار اتخذوه بالإجماع، أن الطعن الذي تقدّم به البيت الأبيض "مرفوض"، مشددين على ضرورة حماية "المصلحة العامة".

وقال القضاة في قرارهم الذي كان متوقعًا "إن الإدارة الأميركية لم تبرهن على أن استمرار تعليق مرسوم ترامب قد يؤدي الى مساس خطير بأمن الولايات المتحدة".

وانتقد ترامب قرار المحكمة، في حديثه للصحفيين، واصفًا إياه بالـ "سياسي"، مضيفاً "هذا فقط قرار صدر للتو، لكننا سنكسب القضية".

ويمنع المرسوم الذي وقعه ترامب في 27 كانون الثاني/يناير الماضي، وعلّقه قاض في سياتل، سفر مواطني سبع دول إسلامية هي إيران والعراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان والصومال إلى الولايات المتحدة، لمدة ثلاثة اشهر.

ويحظر القانون دخول اللاجئين من أية دولة لمدة أربعة أشهر، في حين يمنع دخول اللاجئين السوريين لأجل غير مسمى.

وفي سياق آخر، أعلن البيت الأبيض "أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينغ، احترامه لمبدأ "الصين واحدة".

ووصف البيت الأبيض في بيان له المكالمة بـ"الصريحة للغاية"، مشيراً إلى أنها جرت في وقت متأخر من مساء الخميس. كما اتفق الزعيمان على مواصلة المحادثات، وبحث مسائل مختلفة ذات اهتمام مشترك. وتبادل ترامب وجين بينغ دعوات لزيارة الصين والولايات المتحدة.

الى ذلك قال المكتب الرئاسي في تايوان أمس الجمعة إن تايوان ستواصل الاتصال الوثيق مع الولايات المتحدة وستعمق علاقتها معها وذلك ردا على محادثة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ وافق خلالها ترامب على احترام مبدأ "صين واحدة."

وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي أليكس هوانج في بيان "تواصل تايوان والولايات المتحدة الاتصال عن قرب لتفادي الإضرار (بالعلاقات).

من جانبها أفادت وزارة الامن الداخلي الاميريكية بأن تكاليف بناء الجدار الذي ينوي الرئيس الامريكي دونالد ترامب بناءه على الحدود مع المكسيك تبلغ 21 مليار دولار. وأوضحت الوزارة أن الجدار المذكور عبارة عن منظومة متكاملة تتكون من أسوار وأسيجة تمتد على طول 2000 كم وأن من المتوقع استكمال بناء هذا المشروع في أواخر العام 2020.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عن ضرورة بناء الجدار على الحدود مع المكسيك بزعم وقف الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات الى الولايات المتحدة.

هذا وأعلنت قيادة الغارات الجوية الامريكية بحسب قناة زفيزدا الروسية انه تم اطلاق الصاروخ من جزر مارشال وأنه سار نحو 6800 كم. وجاء في بيان قيادة الغارات الجوية الامريكية: أنه تم اطلاق الصاروخ من القاعدة الجوية فاندينبرغ قبل دقيقة من منتصف الليل يوم 8 شباط بالتوقيت المحلي، واختبار اطلاق الصواريخ سيسمح بالتحقق من دقة وكفاءة الصاروخ والحصول على بيانات قيمة لضمان فعالية الردع النووي المحتمل.

