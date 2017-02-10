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رقم الخبر: 186973 تاريخ النشر: شباط 10, 2017 الوقت: 17:29 الاقسام: محليات  
عراقجي: طهران وموسكو بحثتا سيناريوهات مختلفة للتحديات التي تواجه الإتفاق النووي

عراقجي: طهران وموسكو بحثتا سيناريوهات مختلفة للتحديات التي تواجه الإتفاق النووي

* المحادثات تناولت التعاون بين ايران وروسيا حول سوريا.. ونزع السلاح في العالم

أعلن مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي انه اجرى مباحثات مكثفة مع نظيره الروسي سيرغي ريابكوف في موسكو تم التأكيد خلالها على الموقف الحاسم والدائم في تنفيذ الإتفاق النووي وجرى مناقشة سيناريوهات مختلفة امام التحديات التي تواجه خطة العمل المشترك (الإتفاق النووي).
وقال عراقجي في ختام مشاوراته مع نظيره الروسي، لمراسل ارنا: بأن خطة العمل المشترك كانت محور المحادثات مع مساعد وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، لكن انتهزنا ايضا الفرصة التي اتيحت لبحث المواضيع الدولية الأخرى وتم التنسيق بشأنها.
واشار عراقجي الى المحادثات التي جرت الاربعاء، حيث تناولت ايضاً التعاون بين ايران وروسيا حول سوريا وموضوع الاسلحة الكيماوية السورية التي كانت قضية دولية قبل فترة، وتنفيذ برنامج تدمير هذه الاسلحة في ظل الدور الذي لعبته موسكو وطهران بالتعاون مع دمشق.
وقال: إستعرضنا ايضا قضايا نزع الاسلحة في العالم، وموضوع مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الاسلحة (ان بي تي) والاسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضايا الدولية المهمة بين البلدين.
وحول موضوع خطة العمل المشترك، أشار مساعد وزارة الخارجية الى بحث آخر المستجدات ووجهات النظر، وقال: إن الطرف الروسي شدد وبقوة على دعمه لاستمرار تنفيذ الإتفاق النووي إن موقف موسكو تم ابلاغه لجميع اطراف (5+1) سيما الادارة الامريكية الجديدة.
وصرح عراقجي: في المجموع كانت المشاورات وتبادل وجهات النظر متقاربة جدا، كما قررنا اجراء المزيد من المشاورات المكثفة وعلى مختلف المستويات خلال الايام والاسابيع القادمة بين ممثليات البلدين في فيينا ونيويورك واذا تتطلب الامر بين مساعدي وزارة الخارجية.
وأشار الى نص الإتفاق النووي وقال: إن الإتفاق ينص على ضرورة ان يكون تنفيذه في اجواء بنّاءة مشفوعا بحسن النوايا وليس هناك مفهوم تحت عنوان التنفيذ الصارم للإتفاق النووي والذي يجري الحديث عنه من قبل البعض هذه الايام وهذا بحد ذاته يتعارض مع الإتفاق.
واضاف: إن نص الإتفاق النووي تم تنظيمه على أساس آلية دقيقة ومتوازنة وانه من غير المقبول بالنسبة لروسيا وباقي الاطراف وضع عراقيل جديدة ولا سيما ألوان حظر جديدة وعقبات مصرفية.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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