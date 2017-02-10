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رقم الخبر: 186972 تاريخ النشر: شباط 10, 2017 الوقت: 17:26 الاقسام: محليات  
زيارة مرتقبة للرئيس روحاني إلى الجزائر
سفير إيران يؤكد التحضير لها

زيارة مرتقبة للرئيس روحاني إلى الجزائر

أعلن سفير إيران بالجزائر رضا عامري، عن زيارة مرتقبة لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني إلى الجزائر،

وقال في كلمة افتتاح الاحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لانتصار الثورة الإسلامية، بالسفارة الايرانية بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري طاهر حجار ووزير الطاقة نور الدين بوطرفة: نحن الآن نعمل على تنظيم برنامج لزيارة رئيس الجمهورية حسن روحاني إلى الجزائر في أقرب الآجال إن شاء الله.
وأشاد عامري بالعلاقات الثنائية بين إيران والجزائر معتبرا أنها نموذج ناجح للروابط الأخوية بين الدول، خاصة في الفترة التي أعقبت انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية في 1999، مشيرا إلى أنه منذ ذلك الوقت زار الرئيس بوتفليقة طهران مرتين، وزار الجزائر ثلاثة رؤساء من إيران.
كما ذكّر عامري بزيارة الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، إضافة إلى زيارات متبادلة لعدة وزراء من البلدين.



 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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