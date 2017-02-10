وقال في كلمة افتتاح الاحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لانتصار الثورة الإسلامية، بالسفارة الايرانية بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري طاهر حجار ووزير الطاقة نور الدين بوطرفة: نحن الآن نعمل على تنظيم برنامج لزيارة رئيس الجمهورية حسن روحاني إلى الجزائر في أقرب الآجال إن شاء الله.

وأشاد عامري بالعلاقات الثنائية بين إيران والجزائر معتبرا أنها نموذج ناجح للروابط الأخوية بين الدول، خاصة في الفترة التي أعقبت انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية في 1999، مشيرا إلى أنه منذ ذلك الوقت زار الرئيس بوتفليقة طهران مرتين، وزار الجزائر ثلاثة رؤساء من إيران.

كما ذكّر عامري بزيارة الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، إضافة إلى زيارات متبادلة لعدة وزراء من البلدين.







