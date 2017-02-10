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رقم الخبر: 186971 تاريخ النشر: شباط 10, 2017 الوقت: 17:23 الاقسام: محليات  
موغريني تناقش حول روسيا والإتفاق النووي الإيراني مع تيلرسون

موغريني تناقش حول روسيا والإتفاق النووي الإيراني مع تيلرسون

* وكالة: روسيا تقول لا خلافات جوهرية مع أمريكا بشأن إيران

قال الاتحاد الأوروبي في بيان: إن مسؤولة سياسته الخارجية فيدريكا موغريني تحدثت (باستفاضة) عن الإرهاب وروسيا والإتفاق النووي الإيراني وأوكرانيا في أول اجتماع لها مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.
وبدأت موغريني الخميس زيارة لواشنطن لمدة يومين هي الأولى منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة. وقال مسؤول بالبيت الأبيض إنها إلتقت الخميس أيضا بمايكل فلين مستشار الأمن القومي.
وقالت موغريني في بيان بعد الاجتماع: إنها سعيدة للقاء تيلرسون وإنهما فتحا عددا من الملفات التي نتعامل معها.
وجاء في البيان أنهما ناقشا العلاقات بين جانبي الأطلسي والتحدي المشترك المتمثل في مكافحة الإرهاب والعمل المستمر لتعزيز الدفاع الأوروبي والعلاقات مع روسيا والإتفاق النووي الإيراني والأزمات الرئيسية من أوكرانيا إلى سوريا.
ولم تقدم وزارة الخارجية الأمريكية تفاصيل عما ناقشه الوزير الأمريكي مع الدبلوماسية الأوروبية.
الى ذلك نقلت وكالة الإعلام الروسية عن سفير روسيا في الولايات المتحدة الجمعة قوله: لا توجد خلافات جوهرية بين موسكو وواشنطن بشأن الإتفاق النووي الإيراني.
وأضافت الوكالة نقلا عن السفير سيرغي كيسلياك أن موسكو عازمة على إقامة حوار مع واشنطن حول الإتفاق الإيراني وأن الخلافات القائمة تتعلق بالأسلوب وليس الجوهر.








 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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