اعتبر وزير الدفاع العميد حسين دهقان، ان المزاعم الاميركية الجديدة حول اختبار ايران لصاروخ جديد بانها ملفّقة هدفها خلق الاعداء والتخويف من ايران.

وخلال تصريح للصحفيين في محافظة جيلان (شمال ايران) حول موقف ايران من المزاعم الجديدة للمسؤولين والاعلام الاميركي بقيام ايران باختبار صاروخي جديد قال العميد دهقان: اولا ان هذه المزاعم ملفقة ولم يجر مثل هذا الاختبار، وثانيا: انه لو جرى مثل هذا الاختبار فلا علاقة لهم بذلك، وثالثا: إن برنامج ايران الصاروخي هو برنامج تقليدي والاختبارات الصاروخية هي جزء من البرامج المرسومة مسبقا وتاتي بهدف تعزيز الجهوزية الدفاعية للبلاد.

واضاف: إن مثل هذه المزاعم المزيفة هي نوع من خلق الأعداء والتخويف من ايران يجري التخطيط لها من قبل الكيان الصهيوني، فمن جهة تقوم بإثارة الاجواء ومن جهة أخرى تبث الأكاذيب.

وقال العميد دهقان: نحن نوصي دول الجوار في الخليج الفارسي بأن لا تنخدع بإثارة الاجواء هذه لأن الجمهورية الاسلامية الايرانية لم ولن تشكل يوما تهديدا لها، وان الاميركيين يثيرون هذه الحرب الاعلامية والنفسية بهدف تسويق أسلحتهم.

من جانبه أعلن المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي: إن عداء اميركا لايران والايرانيين لم يطرأ عليه أي تغيير وقد شاهد العالم جانبا من هذا العداء القديم خلال الفترة القصيرة من تسلّم الرئيس الاميركي الجديد السلطة.

وقال قاسمي ردا على تصريحات المتحدث باسم البيت الابيض: إن انتشار الاخبار المختلفة يوميا عن قرارات وممارسات الرئيس الاميركي الجديد والتصريحات غير الصائبة لبعض الساسة الجدد في هذا البلد والإحتجاجات الواسعة التي شهدتها المدن الاميركية المختلفة وباقي مناطق العالم خلال الايام الاخيرة تكشف بوضوح عن تغيير الرئيس في الولايات المتحدة الاميركية. وقد تكون هناك تغييرات حدثت في اميركا ولكن على ما يبدو ليست هناك تغييرات، فإن نفس العداء الاميركي لايران والايرانيين ظهر خلال الفترة القصيرة من تسلّم الرئيس الاميركي الجديد السلطة، وان العالم شهد جانبا من هذا العداء القديم.

وذكّر قاسمي بأيام عشرة فجر الثورة الاسلامية، ذكرى انتهاء الهيمنة الاميركية على ايران، مؤكدا ان هناك قضية اخرى لم تشهد تغييرا الا وهي إيمان وعزم ايران حكومة وشعبا في التطلع للإستقلال ومواصلة نهجها الشامخ والحكيم واليقظ في مواجهة مؤامرات ساسة البيت الابيض وأطماعهم التوسعية وعدائهم.

اما علي أكبر ولايتي مستشار قائد الثورة الاسلامية، فقد أكد إن إيران وحلفاءها في المنطقة سيواجهون أي اعتداء أميركي برد قاس، مؤكدا أن طهران لن تغير سياساتها في العراق وسوريا بسبب التهديدات الأميركية.

وأوضح ولايتي، في مقابلة مع قناة الجزيرة: إن على الرئيس الأميركي دونالد ترامب إكمال الانسحاب الأميركي من المنطقة، الذي بدأه سلفه باراك أوباما.

وردا على سؤاله عن تهديدات ترامب باستخدام الخيار العسكري ضد إيران عقب تجربتها الصاروخية الأخيرة، وصف ولايتي تلك التهديدات بالفارغة وبأنها لا معنى لها، واصفا سياسات ترامب بأنها هوجاء.

وشدد على أن ايران مستمرة في برنامجها الصاروخي (مهما كلف الثمن)، وأنها لن تفاوض في هذا المجال.

وفي ما يتعلق بتوجه الإدارة الأميركية الجديدة لإدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب، قال ولايتي: إن الحرس الثوري ركن هام من أركان الدولة، وإن أي خطوة أميركية في هذا الصدد ستزيد من دعم الدولة له.

وتابع: إن الحرس الثوري سيمضي في سياساته بدعم الحكومات الشرعية في العراق وسوريا، والمقاومة في لبنان.







