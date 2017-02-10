قال الرئيس التنفيذي لشركة كوريا جاس كورب (كوجاس) -التي تديرها الدولة-: إن شركته -ثاني أكبر مشتر منفرد للغاز الطبيعي المسال في العالم- مهتمة بالغاز الطبيعي الإيراني والأمريكي في ظل احتمال استيراد الغاز الطبيعي المسال من البلدين دون قيود على الوجهات.

وقال لي سيونغ-هون رئيس كوجاس ورئيسها التنفيذي خلال منتدى في سيئول: ان الشركة قد تستورد الغاز المسال من الولايات المتحدة وإيران في نهاية المطاف دون ما يعرف باسم قيود الوجهات وهي بنود في العقود تفرض قيوداً على المشترين المحتملين في إعادة بيع الشحنات. وأضاف: (عندما يدخل موردون جدد لا يمكنهم طلب قيود على الوجهات، نستطيع تأمين الإمدادات التي تخلو من تلك القيود).

وقال لي أيضاً: ان الشركة يمكنها تأمين الغاز الصخري الأمريكي إذا شاركت في مشروعات جديدة لمنشآت الإسالة في عهد حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف: (من المرجح أن تزيد الضغوط التجارية الأمريكية، لكن استثمارات الغاز الأمريكية بمنزلة أداة قد تخفف الضغوط التجارية).

وكان ترامب انسحب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي التي سعى إليها سلفه باراك أوباما، وانتقد مراراً السياسات التجارية التي تتبناها اليابان والصين جارتا كوريا الجنوبية.