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رقم الخبر: 186967 تاريخ النشر: شباط 10, 2017 الوقت: 16:59 الاقسام: اقتصاد  
إفتتاح أكبر مصنع لإنتاج الزيوت النباتية في الشرق الأوسط بميناء الإمام الخميني

إفتتاح أكبر مصنع لإنتاج الزيوت النباتية في الشرق الأوسط بميناء الإمام الخميني

تمّ افتتاح المرحلة الأولى من مصنع إنتاج الزيوت النباتية في الخليج الفارسي بمشاركة النائب الأول لرئيس الجمهورية وعدد من المسؤولين في ميناء الإمام الخميني(ره).

وهو أكبر مشروع إستثماري للقطاع الخاص في مجال المواد الغذائية، حيث تم إستثمار 5300 مليار ريال (نحو 156 مليون دولار) في هذا المشروع، وهو على ثلاث مراحل، وتبلغ طاقته الإنتاجية 6000 طن، حيث تم إنجاز المرحلة الأولى منه بطاقة 2000 طن.

والهدف من إنشاء هذا المصنع توفير الزيوت المستخرجة من ثفالة (كسب) البذور المختلفة، وذلك في إطار الاقتصاد المقاوم وتحقيق أهداف وثيقة الآفاق العشرينية للجمهورية الاسلامية، بالإضافة إلى إستقطاب عائدات التصدير من العملة الصعبة، وتخفيض حجم نفقات النقل والشحن واستقرار السوق الداخلية وإعداد المواد الأولية لأنواع الزيوت في داخل البلاد، وأخيراً رفع مستوى إجمالي الإنتاج المحلي.

ومع افتتاح المرحلة الأولى من مصنع (نويد الخليج الفارسي) لإنتاج الزيوت، فقد وفر فرص عمل لـ250 شخصاً بصورة مباشرة ولـ1100 شخص بصورة غير مباشرة، ومع إكتمال بقية المراحل فانه سيتم توفير فرص عمل لـ956 شخصاً بصورة مباشرة و3500 شخص بصورة غير مباشرة، بالإضافة الى أن هذا المصنع يلعب دوراً أساسياً في التنمية الاقتصادية للمنطقة.

 
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