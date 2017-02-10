  • الجمعة ١٣ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الجمعة , فبراير 10, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 186966 تاريخ النشر: شباط 10, 2017 الوقت: 16:59 الاقسام: اقتصاد  
مسؤول أفغاني: إيران تحتل مكانة خاصة في سوق أفغانستان

مسؤول أفغاني: إيران تحتل مكانة خاصة في سوق أفغانستان

قال مساعد غرفة التجارة والصناعة الأفغاني: ان ايران من الدول التي تحتل مكانة خاصة بين الدول التي تتعاون مع أفغانستان في المجال التجاري.

وأشار خان جان الكوزي، الأربعاء، في حديث مع مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، الى زيادة حجم التبادل التجاري بين بلاده وايران مقارنة بالدول الأخرى، قائلاً: ان حجم تجارة أفغانستان مع سائر دول المنطقة بما في ذلك باكستان انخفض بنسبة 50 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وأضاف: ان حجم تجارة أفغانستان مع باكستان كان يبلغ ثلاثة مليارات دولار في الأعوام الماضية، لكنه انخفض الى مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي.

وصرح: ان حجم التبادل التجاري بين أفغانستان وايران بلغ ملياري دولار بسبب التفاهم الموجود لدى الطرفين وإقامة معارض تجارية مشتركة بينهما، وكذلك جودة السلع والبضائع الايرانية وامتلاكها المواصفات الدولية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/0888 sec