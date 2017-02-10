وأشار خان جان الكوزي، الأربعاء، في حديث مع مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، الى زيادة حجم التبادل التجاري بين بلاده وايران مقارنة بالدول الأخرى، قائلاً: ان حجم تجارة أفغانستان مع سائر دول المنطقة بما في ذلك باكستان انخفض بنسبة 50 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وأضاف: ان حجم تجارة أفغانستان مع باكستان كان يبلغ ثلاثة مليارات دولار في الأعوام الماضية، لكنه انخفض الى مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي.
وصرح: ان حجم التبادل التجاري بين أفغانستان وايران بلغ ملياري دولار بسبب التفاهم الموجود لدى الطرفين وإقامة معارض تجارية مشتركة بينهما، وكذلك جودة السلع والبضائع الايرانية وامتلاكها المواصفات الدولية.