قال مساعد غرفة التجارة والصناعة الأفغاني: ان ايران من الدول التي تحتل مكانة خاصة بين الدول التي تتعاون مع أفغانستان في المجال التجاري.

وأشار خان جان الكوزي، الأربعاء، في حديث مع مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، الى زيادة حجم التبادل التجاري بين بلاده وايران مقارنة بالدول الأخرى، قائلاً: ان حجم تجارة أفغانستان مع سائر دول المنطقة بما في ذلك باكستان انخفض بنسبة 50 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وأضاف: ان حجم تجارة أفغانستان مع باكستان كان يبلغ ثلاثة مليارات دولار في الأعوام الماضية، لكنه انخفض الى مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي.

وصرح: ان حجم التبادل التجاري بين أفغانستان وايران بلغ ملياري دولار بسبب التفاهم الموجود لدى الطرفين وإقامة معارض تجارية مشتركة بينهما، وكذلك جودة السلع والبضائع الايرانية وامتلاكها المواصفات الدولية.