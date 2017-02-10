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رقم الخبر: 186960 تاريخ النشر: شباط 10, 2017 الوقت: 16:56 الاقسام: اقتصاد  
صناعة السيارات في إيران تسجل نمواً بنسبة 40%

صناعة السيارات في إيران تسجل نمواً بنسبة 40%

قال وزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد رضا نعمت زادة: ان صناعة السيارات في ايران التي تشكل قوة اقتصادية مهمة، سجلت هذا العام نمواً بنسبة 40 بالمائة.

وأضاف الوزير نعمت زادة، الخميس، في حديث مع الصحفيين على هامش تدشين أحد المشاريع الصناعية في مدينة ساوة (وسط البلاد): ان معدل النمو الصناعي في البلاد، بلغ العام الجاري خمسة بالمائة في الوقت الذي كان يسود الركود التضخمي في البلاد، واستطاعت الحكومة بالآليات المؤثرة أن تحقق هذا المعدل من النمو.

 
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