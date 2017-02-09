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|رقم الخبر: 186922
|تاريخ النشر: شباط 08, 2017
|الوقت: 20:20
|الاقسام: عربيات
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السبسي: نرحب بمساهمة إيطاليا في مبادرة مساعدة ليبيا على تشكيل حكومة وطنية
أكد الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، لدى اجتماعه مع نظيره الإيطالي، ماتاريلا سيرجيو، في القصر الرئاسي بـ"روما"، الأربعاء، أن إيطاليا مُرحب بها للمساعدة والمساهمة في المبادرة التي تقدمت بها كل من تونس والجزائر ومصر لمساعدة الشعب الليبي على تشكيل حكومة وطنية دون إقصاء.
واعتبر السبسي - وفق بيان للرئاسة التونسية - أن إيطاليا عنصر أساسي لنجاح هذه المبادرة التي تتم تحت سقف الأمم المتحدة لإيجاد الحل المنشود، مشيرا إلى أن إيطاليا هي أكثر الدول الأوروبية اهتماما بالوضع الليبي نظرا للروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين.
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