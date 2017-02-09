السبسي: نرحب بمساهمة إيطاليا في مبادرة مساعدة ليبيا على تشكيل حكومة وطنية أكد الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، لدى اجتماعه مع نظيره الإيطالي، ماتاريلا سيرجيو، في القصر الرئاسي بـ"روما"، الأربعاء، أن إيطاليا مُرحب بها للمساعدة والمساهمة في المبادرة التي تقدمت بها كل من تونس والجزائر ومصر لمساعدة الشعب الليبي على تشكيل حكومة وطنية دون إقصاء.