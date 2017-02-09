لوَّحت الحكومة المغربية بإنهاء التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي إذا لم ينفذ الأخير اتفاقا زراعيا، لكنها لم تكشف عن تفاصيل الاتفاق أو الأسباب، التي قد تضعه على المحك.

وأصدرت وزارة الزراعة المغربية بيانا قالت فيه إن على الاتحاد الأوروبي أن لا يحاول منع المنتجات المغربية من دخول سوق الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن الوزارة قولها "إن غياب التزام صريح من طرف الاتحاد الأوروبي سيفرض على المغرب اختيارا حاسما ما بين الإبقاء على شراكة اقتصادية تم نسجها بتؤدة أو نفض اليد منها نهائيا من أجل التركيز على علاقات ومسارات تجارية جديدة".

وبحسب الوكالة فإن المغرب قد يتحول إلى تطوير العلاقات مع روسيا ودول أخرى في حال عدم الامتثال لشروط الاتفاق.

يأتي ذلك بعد شهر من إصدار محكمة العدل الأوروبية حكما بأن الاتفاقات التي تشمل تجارة المنتجات الزراعية والمصنعة، ومنتجات الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تسري على منطقة الصحراء الغربية.