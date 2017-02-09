قتل ستة أشخاص على الأقل، وأصيب آخرون، صباح الأربعاء، في هجوم استهدف فندقا في مدينة "بوصاصو" عاصمة منطقة بلاد بنط شبه المستقلة.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت"، قال شهود عيان، أن مسلحين يعتقد انتماؤهم لحركة الشباب، اقتحموا الفندق المذكور، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص بينهم ثلاثة من المهاجمين.

من جانبه قال مسؤول صومالي كبير: " اقتحم 3 مقاتلين من الشباب فندق إنترناشونال فيلدج صباحا.

وتابع حاكم منطقة باري يوسف محمد لـ"رويترز": "لحسن الحظ أن المهاجمين لم يدخلوا الغرف ودار الاشتباك داخل المجمع".

وفي سياق آخر تجمع مقترعون صوماليون وراء جدران مطار العاصمة الأربعاء لانتخاب الرئيس بعد تأخر الانتخابات على مدى شهور وبعد تهديدات متشددين بتعطيل مسارها.

وبدأت عملية التصويت الطويلة باختيار 14 ألف من الشيوخ والشخصيات الإقليمية البارزة 275 عضوا للبرلمان و54 عضوا لمجلس الشيوخ والذين سيقررون بدورهم ما إذا كانوا سيساندون الرئيس حسن شيخ محمود لفترة ولاية ثانية أم سيختارون رئيسا جديدا من بين 21 منافسا له.