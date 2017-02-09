قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية الأربعاء إن 3 من "العناصر التكفيرية" قتلوا في شمال سيناء.

وأوضح العقيد تامر الرفاعي، في بيان نشر على صفحته على فيس بوك، أن "قوات إنفاذ القانون من الجيش الثاني الميداني تمكنت من قتل 3 تكفيريين بشمال سيناء".

وقال إن هذه الحملة هي في إطار "استمرار جهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط البؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية".

وأضاف أن القوات ضبطت عدة أسلحة ودمرت عربة دفع رباعي ودراجة نارية وحرقت 5 عشش "تستخدمها العناصر التكفيرية للاختباء والتمركز".

وشدد الرفاعي على مواصلة القوات "تنفيذ مهامها بكل إصرار وعزيمة لاقتلاع جذور الإرهاب والقضاء على العناصر التكفيرية".

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي قرارا بتمديد فترة الطوارئ المفروضة في بعض مناطق شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر جديدة.