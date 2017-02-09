هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، قرية العراقيب في النقب المحتل للمرة الـ 109 على التوالي، في حين تستعد لهجمة عدوانية جديدة في قرية أم الحيران.

وبحسب شهود عيان فإن قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة الجرافات عند الساعة الثامنة والنصف صباحا، وقامت بهدمها، تاركةً النساء والأطفال في العراء دون مأوى.

وتعتبر العراقيب من القرى الفلسطينية في النقب المحتل، حيث تعرضها للهدم، وفرض الغرامات المالية على سكانها في محاولةٍ من العدو الإسرائيلي لتهجيرهم، وإفساح المجال أمام البناء الاستيطاني مكانها.

في سياقٍ ذي صلة، تحاصر قوات الاحتلال منذ ساعات صباح الأربعاء، قرية أم الحيران بالنقب المحتل، لمواصلة هجمتها الشرسة عليها.

وأخطرت شرطة الاحتلال أهالي القرية أنها سوف تهدم مبانٍ ومنشآت جديدة، بعد ثلاثة أسابيع على هدم 12 منزلا و8 منشآت زراعية، واستشهاد المربي يعقوب أبو القيعان.

ونوه أحد سكان القرية عطوة أبو القيعان، إلى أن الوضع في أم الحيران مقلق جدا، لافتا إلى أن قوات الاحتلال تقوم بمراقبتنا، وتهددنا برفع كرفانات.

من جانب آخر استشهد مسن فلسطيني عصر الأربعاء، بعد دهسه من قبل مستوطن إسرائيلي، قرب مستوطنة "دانيال" المقامة على أراضي بلدة الخضر جنوبي محافظة بيت لحم، جنوب الضفة المحتلة.

وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن المسن سليمان حمّاد (81 عامًا) استشهد متأثرا بجراح بالغة أصيب بها، بعد أن صدمه مستوطن بسيارته، أثناء ركوبه لحماره بالقرب من مستوطنة "دانيال" جنوبي محافظة بيت لحم.

كما اقتحمت عصابات المستوطنين، الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، في حين تصدى لهم المرابطون داخله بهتافات التكبير.

وأفاد مصدر محلي بأن عصابات المستوطنين اقتحمت باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، على شكل مجوعات صغيرة ومتتالية، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

في سياقٍ ذي صلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، خمسة شبان فلسطينيين، من قريتي أم طوبا وجبل المكبر بمدينة القدس المحتلة.

وكانت شرطة الاحتلال قد قررت بالأمس، إبعاد حارس المسجد الأقصى ذياب صبح (53 عاما) عن المسجد المبارك لمدة 15 يوما، إضافةً لإبعاد المقدسي طلال عبد المجيد الرجبي، عن البلدة القديمة لمدة 15 يوما.

إلى ذلك هدمت جرافات الاحتلال، الأربعاء، بناية سكنية مكونة من ثلاثة طوابق، في حي بيت حنينا، شمال مدينة القدس المحتلة.