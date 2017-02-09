أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنه في إطار متابعة نشاطات المجموعات الارهابية والخلايا النائمة التابعة لها، أوقفت بناءً على اشارة النيابة العامة المختصة، اللبناني (م.ص) والفلسطيني اللاجئ في لبنان (م.ع) لإنتمائهما الى تنظيم ارهابي والتواصل مع قياديين فيه وتسهيل مغادرة اشخاص للالتحاق بصفوفه.

وإعترف اللبناني بالتواصل مع قيادات في تنظيم ارهابي في سوريا ومحاولة المغادرة اليها للالتحاق بصفوفه بتسهيل من الفلسطيني اللاجئ في لبنان (م.ع) عبر اشخاص متواجدين في مخيم عين الحلوة . وانه اقدم على مراقبة ورصد تحركات وعناوين سكن لشخصيات سياسية والمواكب الامنية التي تمر في وسط بيروت، بالتنسيق مع شقيقه (ح.ص) المنتمي الى التنظيم الارهابي والفلسطيني المذكور تمهيدا لتنفيذ عملية انتحارية.

وبعد انتهاء التحقيق معهما، أحيلا على القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي الاشخاص المتورطين .

من جانب آخر أكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن كلمة الحزب للعدو واحدة ودائمة نحن جاهزون لدفع كلفة المواجهة .

وأشار الشيخ قاسم إلى “ثقة حزب الله بقراءته وتحالفاته وحساباته”، واضاف “انتهى زمن الرهانات على خلاف وتباين بين أطراف الحلف روسيا وإيران وسورية وحزب الله”، ووضع الحديث التركي حول انسحاب حزب الله من سورية في إطار “الكلام السياسي لإرضاء فصائل المعارضة”، ورأى ان هذا الكلام “انتهى مفعوله هنا”، مشيرا الى ان “حزب الله ليس جزءاً من معادلة الحل السياسي في سورية”.

وحول حسابات العدو الاسرائيلي، شدد الشيخ قاسم على ان “حزب الله ليس معنياً بطمأنة " إسرائيل" ومخاوفها”، واكد ان” كلمة الحزب للعدو واحدة ودائمة نحن جاهزون لدفع كلفة المواجهة فهل أنتم جاهزون؟”.