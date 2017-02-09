*مهاجمة نقطة تابعة للغزاة في منطقة ذي ناعم في البيضاء * صاروخ "زلزال-2" يدك المرتزقة وآلياتهم بمنطقة الميزان في تعز

استشهاد وإصابة عدد من اليمنيين بغارات للعدوان على عدة مدن

استهدف الجيش اليمني واللجان الشعبية الأربعاء تجمعات للجيش السعودي وآلياتهم في عسير.

وأفاد مصدر عسكري لــــ" المسيرة نت" أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في مجمع الربوعة وما جاورها في قطاع عسير.

يذكر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت الثلاثاء تجمعات للجنود السعوديين في تبة عامر بعدد من قذائف المدفعية التي حققت إصابات مباشرة.

هذا وهاجم الجيش واللجان الشعبية الأربعاء نقطة تابعة لمنافقي العدوان السعودي الأمريكي في منطقة ذي ناعم بمحافظة البيضاء.

ويستخدم المنافقون ومرتزقتهم النقاط التي يقيمونها في الطرقات للتقطعات ولنهب المسافرين وترويع المارة.

كما لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، الأربعاء، مصارعهم على يد الجيش واللجان الشعبية في مأرب ونجران.

وأفاد مراسل "المسيرة نت" نقلا عن مصدر عسكري في مأرب، أن ثلاثة من عناصر مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي قتلوا بنيران الجيش واللجان الشعبية في منطقة الزغن بمديرية صرواح.

وفي نجران، استعلت النيران في موقع صلاطح العسكري جراء استهداف تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ البقع.

إلى ذلك دكّت مدفعية الجيش واللجان الشعبية، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، تجمعات مرتزقة العدوان في منطقة حمير بمديرية مقبنه في محافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" بأن مدفعية الجيش واللجان استهدفت مرتزقة العدوان في منطقة حمير بمديرية مقبنه بعدد من القذائف، محققة إصابات مباشرة.

كما دكّت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، مساء الثلاثاء، تجمعا لمرتزقة العدوان وآلياتهم بصاروخ من نوع "زلزال-2" بمنطقة الميزان في تعز.

وأكد مصدر عسكري أن القوة الصاروخية استهدفت تجمعاً للمرتزقة في منطقة الميزان بصاروخ "زلزال-2"، موقعةً خسائر في عديد وعتاد مرتزقة العدوان.

في سياق متصل، استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات لمرتزقة العدوان في منطقة وادي صالة، محققة إصابات مباشرة.

وكان ستة من مرتزقة العدوان لقوا مصرعهم، في وقت سابق الثلاثاء، على أيدي الجيش واللجان في موقع المكلكل وتبة الوكيل في تعز.

وفي غضون ذلك استشهد ثلاثة أطفال بغارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي، الأربعاء، استهدفت منزلا في مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وأفاد مراسل "المسيرة نت" أن الغارة العدوانية التي استهدفت منزلا في باقم بصعدة أدت لاستشهاد ثلاثة أطفال في حصيلة أولية.

وتواصلت غارات العدوان السعودي الأمريكي على المحافظات اليمنية مستهدفة الممتلكات العامة والخاصة، حيث شن طيرانه ثلاث غارات على ميناء الحديدة وغارتان على مديرية حرض بمحافظة حجة وأخرى على مديرية صرواح بمأرب.

وفي السياق كان قد أستشهد وأصيب عدد من اليمنيين الثلاثاء، في غارات هستيرية شنها طيران العدوان السعودي على مناطق متفرقة بمديرية المخا الساحلية بمحافظة تعز.

وأوضح مصدر محلي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن احدى غارات تحالف العدوان على مدينة المخا استهدفت سوق المخا المركزي ما أدى إلى تدمير واحتراق عدد كبير من المحال التجارية مقتل واصابة عدد من المواطنين.

وأشار المصدر إلى أن الغارة تسببت في اندلاع حرائق في المحال التجارية في السوق كما تسببت في تدمير واحتراق عدد من السيارات.