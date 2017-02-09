* تدمير مقرات لداعش بتلعفر وراوة والصينية * أنباء تتحدث عن فصل العراق عن سوريا نهاية العام الحالي * عمليات بغداد مستمرة في تطهير أوكار الإرهاب * خارجية الكويت: ترسيم الحدود مع العراق.. أمرٌ قد حُسِم

بغداد/نافع الكعبي - أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الاربعاء، أن الحشد الشعبي سيمسك الاراضي القريبة من الحدود العراقية السورية، مشيرا إلى وجود اجندة إعلامية تحاول تشويه اداء الحشد، في وقت تحدثت أنباء عن نية التحالف الدولي، فصل العراق عن سوريا نهاية العام الحالي، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أن" فحوصًا أكدت أن تنظيم داعش استخدم مختبرات جامعة الموصل في العراق لإنتاج أسلحة كيميائية تحوي عنصر الخردل، في حين كشفت مجلة "فورين بوليسي"، عن أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" صنعت أخبارا وهمية أو غير دقيقة عن حجم وعدد الضربات الجوية ضد "داعش" في العراق ومدن أخرى، بينما فرضت القوات العراقية، أمس الأربعاء، إجراءات أمنية مشددة في عدد من مناطق العاصمة العراقية بغداد، بالتزامن مع موعد انطلاق تظاهرة لـ"التيار الصدري"، أمام المنطقة الخضراء الحكومية للمطالبة بحل مفوضية الانتخابات.

وقال رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الاربعاء: أن الحشد الشعبي سيمسك الاراضي القريبة من الحدود العراقية السورية، مشيرا إلى وجود اجندة إعلامية تحاول تشويه اداء الحشد الشعبي.

ونقل اعلام الحشد الشعبي، في بيان عن الفياض قوله ان” الحشد الشعبي مع بقية القوات سيمسك الأراضي القريبة على الحدود السورية علما ان الطريق بين الموصل والرقة قطع”.

واشار الى أن “هناك اجندة إعلامية تحاول تشويه اداء الحشد الشعبي لانها تعترض اصلا على فكرة دفاع الشعب العراقي عن نفسه”.

* التحالف الدولي بصدد فصل العراق عن سوريا

كشف مسؤول عراقي، وهو أحد أعضاء هيئة أركان الجيش بوزارة الدفاع العراقية في بغداد، في تصريح صحافي، عن سلسلة اجتماعات لقادة عسكريين بوزارة الدفاع العراقية ومسؤولين في التحالف الدولي، لبحث مسألة إعادة فصل العراق عن سورية، من المحورين الغربي والشمالي (الأنبار ونينوى).

وذكر المسؤول، أمس الأربعاء، أنّ ذلك سيتم من خلال إطلاق حملة عسكرية تهدف الى إنهاء سيطرة تنظيم داعش، على الشريط الحدودي بين العراق وسورية، وإعادة بناء الساتر الترابي والأسلاك الشائكة، وإغلاق الممرات بين الجانبين.

وأوضح أنّه "في الوقت الحالي لا قدرة للعراق على التحرّك لعدة أسباب، أولها تطلّب الحملة العسكرية ما لا يقل عن 80 ألف جندي وعنصر لدخول تلك المنطقة"، مشيراً إلى أنّ ذلك "غير ممكن بسبب خضوع بعض المدن لسيطرة داعش، فيما المدن المحرّرة هشة وقد يعود إليها التنظيم بأي وقت حالما وجد فراغاً فيها"، وفق قوله.

ولفت إلى أنّ "الفريق الدولي الموجود حالياً في بغداد، والذي يمثل التحالف الدولي بقيادة واشنطن، أكّد أنّ المهمة ستكون دولية ولن يتولّى العراق وحده الملف، بل ستكون هناك عدة دول مشاركة في إعادة رسم الحدود وتأمينها، من بينها تركيا".

* البنتاغون: داعش أنتج عنصر الخردل في الموصل

الى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن فحوصا أكدت أن تنظيم "داعش" استخدم مختبرات جامعة الموصل في العراق لإنتاج أسلحة كيمياوية تحوي عنصر الخردل.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الكابتن جيف ديفيس إن "فحص عينات أخِذت من المكان أظهر أن تنظيم داعش استخدم المختبرات الجامعية لإنتاج عنصر الخردل".

وأوضح ديفيس أن "المادة المنتجة لا صلة لها بغاز الخردل الفتاك المستخدم منذ الحرب العالمية الأولى"، لافتاً إلى أنها "تتسبب بحكة في الجلد.. أكثر من كونها قاتلة".

وتابع المتحدث أنه "مع هجوم القوات العراقية نعتقد أن الإرهابيين نقلوا غالبية منشآت الإنتاج لديهم وأنه يتم تشغيلها على الأرجح في مكان آخر".

* البنتاغون: عناصر داعش يواجهون الاستسلام أو الفناء بأيمن الموصل

من جهت أخرى أكدت وزارة الدفاع الأميركية أن مسلحي "داعش" المتواجدين بساحل الموصل الأيمن يواجهون مصير "الاستسلام أو الفناء"، مشيرة الى استمرار ضربات طيران التحالف الدولي تمهيداً للمعركة المرتقبة.

وقال المتحدث ديفيس في بيان رسمي: إن عناصر داعش المتواجدين بساحل الموصل الأيمن يواجهون مصير الاستسلام أو الفناء"، مؤكدا أن "القوات العراقية تسيطر على الساحل الأيسر بالكامل ولا يستطيع عناصر التنظيم المتواجدين في الأيمن الهروب إليه وهم محاصرون من الجهة الغربية ولا تصل لهم المؤن والإمدادات".

* البنتاغون يصنع أخباراً وهمية بحجم الضربات ضد داعش

كشفت مجلة "فورين بوليسي"، عن أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" صنعت أخبارا وهمية أو غير دقيقة عن حجم وعدد الضربات الجوية ضد "داعش" في العراق وسوريا وأفغانستان وليبيا.

وذكرت المجلة في تقرير كتبه ميكاه زينكو، أن المتحدث باسم عملية العزم المتأصل الكولونيل ستيفن وارن اقر خلال إجابته على سؤال للمراسلة "لوليتا بالدور" بحصول أخطاء محدودة في حساب الضربات، معرفاً الضربة بأنها تعبير حركي في موقع جغرافي يجري استهدافه.

وخلص كاتب التقرير الى القول، بأن التعمد في نشر بيانات عن حجم الضربات أقل من ما هو موجود واقعياً خلق غموضاً داخلياً جعل من المحتمل عدم تقديم معلومات صحيحة من قبل البنتاغون للرأي العام عن عدد القوات المنتشرة، وعدد المتعاقدين العسكريين، وخسائر القوات الأمريكية والوفيات، والبعثات التي تجري والجماعات المتمردة كونها مسلحة ومجهزة، والتكاليف المالية، وسقوط ضحايا من المدنيين، والتقدم العام في حملة القضاء على تنظيم "داعش".

* تدمير مقرات لداعش بتلعفر وراوة والصينية

وفي الأثناء، ذكر بيان لوزارة الدفاع، الاربعاء، ان ” أبطال قيادة القوة الجوية، نفذوا، عدة ضربات جوية ناجحة، تحقق من خلالها تدمير معمل لتفخيخ العجلات ومخازن للأسلحة والاعتدة في قضاء تلعفر، استناداً إلى معلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن”.

وأضاف: ان طائرات التحالف الدولي، تمكنت من خلال التنسيق مع المديرية العامة للاستخبارات والأمن، من تدمير عجلة تحمل أحادية وقتل 15 إرهابيا في مناطق حي الإصلاح الزراعي وحي السكك”.

كما دمرت طائرات القوة الجوية، الاربعاء معملا لتفخيخ العجلات في قضاء تلعفر غربي الموصل.

* "داعش" يوزّع أدوية منتهية الصلاحية للأطفال

وأفاد مصدر محلي من الموصل، الأربعاء، بأن مراكز صحية تابعة لـ"داعش" توزع أدوية منتهية الصلاحية للأطفال، مبينا أن ذلك يأتي ضمن حملة إعلامية بدأها التنظيم للإيحاء بوجود استقرار وخداع الأهالي في المناطق التي ينتشر فيها.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن مراكز صحية تابعة لداعش في حي الوحدة بالجانب الأيمن من الموصل قامت بإعطاء أدوية منتهية الصلاحية للأطفال على الرغم من معرفتها بانتهاء صلاحيتها".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هذا الإجراء يأتي ضمن حملة إعلامية تقوم بها عصابات داعش الإرهابية لتزييف الحقائق والإيحاء بوجود استقرار في الجانب الأيمن من مدينة الموصل وخداع الأهالي".

وكان أهالي الساحل الأيسر في مدينة الموصل أرسلوا، رسائل محبة الى أبناء الساحل الأيمن في المدينة الذين يحاصرهم "داعش"، يحثونهم فيها على الثبات والصبر لحين موعد التحرير.

* تدمير شاحنة وعجلة مفخخة يقودها انتحاري غربي الأنبار

أعلن قائد الفرقة السابعة في الجيش اللواء الركن نومان عبد الزوبعي، الثلاثاء، عن تدمير شاحنة وعجلة مفخخة يقودها انتحاري غربي محافظة الأنبار.

وقال الزوبعي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "طيران التحالف الدولي قصف، شاحنة تحمل بداخلها عجلة مفخخة يقودها انتحاري في قضاء راوة (230 كم غرب الرمادي)".

وأضاف الزوبعي، أن "القصف أسفر عن تدمير الشاحنة والعجلة المفخخة وقتل الانتحاري الذي في داخل المفخخة".

* مقتل ضابط وجندي بانفجار ناسفة غربي الانبار

وفي الانبار، أفاد مصدر امني في المحافظة، الأربعاء، بأن ضابطاً وجندياً قتلا وأصيب جنديان أخران بانفجار عبوة ناسفة غربي المحافظة.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق انفجرت، لدى مرور دورية للجيش في الطريق الدولي السريع بمنطقة الكيلو 160 غرب الرمادي".

* اعتقال 17 شخصا جنوب شرقي تكريت

وعلى صعيد متصل، أعلن قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري، عن اعتقال 17 شخصا بعمليات دهم وتفتيش جنوب شرقي تكريت.

وقال الزهيري في حديث لـ السومرية نيوز: إن قطعات قيادة عمليات سامراء نفذت، عملية استباقية في منطقة جلام البوخدو وجلام الدور جنوب شرقي تكريت".

وأضاف الزهيري: أن العملية أسفرت عن اعتقال 17 شخصا من المطلوبين والمشتبه بهم، كما عثرت على كدسين للعبوات الناسفة محلية الصنع من مخلفات داعش الإرهابي وتفكيك منزل مفخخ".

* انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة

أعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، أن مدنيا أصيب بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق ب‍عقوبة، فيما أكد أن تنظيم "داعش" تبنى التفجير.

وقال رئيس مجلس قضاء المقدادية (35 كم شمال شرق بعقوبة) عدنان التميمي في حديث صحافي: إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق رئيسي قرب قرية الدراويش في حوض سنسل (15 كم شمال المقدادية) انفجرت، لدى مرور شاحنة، ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية بها وإصابة مدني مراهق كان على مقربة من الانفجار بجروح".

* انفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي بغداد

كما أفاد مصدر في الشرطة، بأن شخصاً اصيب بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي بغداد.وقال المصدر في حديث صحافي: إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من معمل للألمنيوم بمنطقة النهروان انفجرت، ما اسفر عن إصابة شخص بجروح".

* إجراءات أمنية مشددة في بغداد استعداداً لتظاهرة الصدريين

فرضت القوات العراقية، أمس الأربعاء، إجراءات أمنية مشددة في عدد من مناطق العاصمة العراقية بغداد، بالتزامن مع موعد انطلاق تظاهرة لـ"التيار الصدري"، الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر، أمام المنطقة الخضراء الحكومية للمطالبة بحل مفوضية الانتخابات.

وقال مصدر في وزارة الداخلية العراقية: إن قوات الأمن قطعت جسور المعلق والجمهورية والسنك المؤدية إلى المنطقة الخضراء بالحواجز الكونكريتية والأسلاك الشائكة، مؤكدا، خلال حديث صحافي، إغلاق القوات العراقية لمنطقتي السعدون والباب الشرقي المحاذيتين للمنطقة الحكومية بشكل كامل.

وأشار المصدر إلى قطع شوارع النضال والرشيد والكرادة داخل، وساحات كهرمانة والأندلس والخلاني والطيران، لافتا إلى انتشار واسع لقطعات من الجيش العراقي، والشرطة الاتحادية، وقوات مكافحة الشغب.

وأضاف المتحدث ذاته أن "الانتشار الأمني المكثف وقطع الطرق والجسور جاءا تحسبا لحدوث فوضى أثناء التظاهرات المقرر انطلاقها أمام المنطقة الخضراء"، مبينا أن القوات العراقية تلقت توجيهات بضرورة التعامل المهني مع المتظاهرين، وعدم إطلاق النار إلا في الحالات الحرجة، كالاعتداءات، أو محاولة اقتحام المقرات والمباني الحكومية.

ودعت اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية التابعة لـ"التيار الصدري"، الثلاثاء، أنصارها إلى تنظيم تظاهرة حاشدة الأربعاء أمام بوابات المنطقة الخضراء، للمطالبة بـ"حقوق الشعب العادلة"، موضحةً، في بيانٍ، أن "التظاهرة ستطالب بتغيير مفوضية الانتخابات بمسؤوليها وقانونها".

وأشارت إلى أن المفوضية "فتحت على العراق الجريح سيلا من الرزايا والبلاء"، وفقًا لوصف البيان، الذي أكد أنه يأمل "إلغاء المفوضية بسرعة".

وبينت أنه "في سبيل تحقيق هذا المطلب، وكخطوة أولى، سوف تعقبها خطوات تصعيدية، ندعو أهلنا في العاصمة الحبيبة بغداد إلى الخروج في تظاهرة حاشدة يوم الأربعاء، في ساحة الحرية وبوابة المنطقة الخضراء وجسر الطابقين"، محددةً موعد التظاهرة في الساعة الثالثة مساءً بتوقيت بغداد.

إلى ذلك، قال جاسم الحلفي، أحد منظمي الاحتجاجات، الأربعاء: إن التظاهرات ستستمر بشكل يومي حتى الاستجابة لمطالب المحتجين المتمثلة بحل مفوضية الانتخابات، وسن قانون انتخابات جديد، مؤكدا، في تصريح صحافي، أن "المفوضية الحالية جاءت على أساس المحاصصة ولا تعمل بشكل مستقل".

* عمليات بغداد مستمرة في تطهير اوكار الارهاب

وتستمر القوات الامنية في العاصمة العراقية، بتنفيذ واجباتها اليومية وملاحقة عصابات داعش الارهابية ضمن كافة قواطع العمليات.

حيث تمكـنت قـــوة مــن الفوج الثاني اللواء (44) فرقة المشاة (11) من تنفيذ واجب تفتيش في منطقة (حي سومر) شرقي بغداد، نتج عنه، العثور على عبوة ناسفة واحدة متروكة في احدى الساحات الفارغة، تم رفعها من دون حادث.

فيما تمكنت قوات الفوج الثالث اللواء (42) فرقة المشاة (11) من تنفيذ واجب تفتيش فـي منطقة (حي الوحدة) ضمن قاطع جنوب بغداد، نتج عنه، العثور على عبوة ناسفة ومعالجتها بدون حادث.

كما تمكنت قوات فرقة المشاة (17) من تنفيذ واجب تفتيش فـي مناطق (كراغول، العبيد) ضمن قاطع جنوب بغداد، نتج عنه، العثورعلى عبوة ناسفة واحدة وقنبرة هاون عيار (82) ملم، و(6) صمام تفجير.

في حين تمكنت قوة من الفوج الثاني اللواء (55) فرقة المشاة (17) وبدلالة احد المصادرمـــــن العثور على (6) صواريخ محلية الصنع فــــــــي منطقة (الكراكزة) ضمن قاطع جنوب بغداد، تم رفع المواد بدون حادث.

فضلاً عـن إلقاء القبض على مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة خلال الـ (24) ساعة الماضية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

* المالكي يدعو العراقيين الى تعزيز لغة الحوار بين جميع المكونات

دعا نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، العراقيين إلى تعزيز لغة الحوار بين جميع المكونات والعمل على إتباع نهج الوسطية والاعتدال، فيما أكد نجاح الشعب العراقي في "افشال" مخططات استهدفت "وحدة" البلاد.

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن الأخير "استقبل بمكتبه الرسمي اليوم رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم"، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء بحث الانتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة والحشد الشعبي المشاركة ضمن عملية (قادمون يا نينوى)".

وأضاف أنه "تم استعراض الجهود المبذولة لدعم النازحين والمهجرين وإعادة إعمار المدن المدمرة من جراء العمليات العسكرية".

وأشار المالكي، وفقا للبيان، إلى أن "الشعب العراقي افشل كل المخططات التي كانت تستهدف وحدته"، مؤكدا "ضرورة تعزيز لغة الحوار بين جميع المكونات والعمل على إتباع نهج الوسطية والاعتدال والتآخي بين كافة العراقيين".

* خارجية الكويت: ترسيم الحدود مع العراق أمرٌ قد حُسِم

أعلن وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، عن ترحيب بلاده بالتصريحات "الرسمية" العراقية الهادفة إلى تهدئة ما يثار بشأن ممر خور عبدالله المائي، مشيرا في ذات الوقت الى عدم اهتمامها "اطلاقاً" لأي تصريحات أخرى "تأجج وتغالط الحقيقة".

جاء ذلك في تصريح ادلى به الجارالله للصحفيين الثلاثاء، على هامش مشاركته فى حفل السفارة الايرانية بالعيد الوطنى ردا على سؤال حول التصريحات الرسمية العراقية بشأن (خور عبدالله) وما قابلها من تصريحات نيابية عراقية أخرى.

وقال الجارالله: نحن نرحب بالتصريحات التي تهدف إلى التهدئة التى نحن معها ولا نعير اطلاقا أي اهتمام لاي تصريحات أخرى تؤجج وتغالط الحقيقة وتسعى إلى التصعيد ".

وأضاف: نحن ننظر إلى الجانب الإيجابي وتصريحات المسؤولين العراقيين الإيجابية حيال الموضوع ومنها تصريح رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وتصريح آخر لوزير الخارجية ابراهيم الجعفرى وهي المهمة في هذا الاطار".

وأكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أن حوار دول مجلس التعاون مع إيران سيصب في مصلحة الطرفين ويسهم في احتواء ومعالجة بؤر التوتر في المنطقة.

وأوضح أن (خور عبدالله) ممر مائي بين الكويت والعراق "وان ما حصل من اتفاق يخص تنظيم الملاحة وليس ترسيما للحدود" مشيرا إلى أن ترسيم الحدود بين البلدين أمر انتهى مع إصدار القرار الأممي (833).

وتابع "نحن بصدد تنفيذ اتفاقية لتنظيم الملاحة بين الكويت والعراق وهي الاتفاقية التى وقعت عام 2012 وشرعنا منذ فترة بتنفيذها ووضع الأسس الفنية للتنفيذ" لافتا إلى أن الاجتماعات الأخيرة بين مسؤولي البلدين خلال الفترة من 24 إلى 27 يناير / كانون الثاني الماضي نتج عنها محضر ايجابي يؤكد العملية الفنية لتنظيم الملاحة في (خور عبدالله).

وكانت الكويت والعراق وقعتا على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية فى (خور عبدالله) عام 2012 والتى تم إيداعها لدى الأمم المتحدة انذاك.

وتنص الاتفاقية على إنشاء لجنة إدارة مشتركة من ابرز مهامها تنظيم الملاحة في (خور عبدالله) وضمان سلامة الممر المائي والمحافظة على البيئة إضافة إلى أمور أخرى منها صيانة الخور وتعميق وتوسيع الممر الملاحي والتعامل مع سفن صيد الأسماك في الممر المائي.