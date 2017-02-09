أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني: إن حل المشاكل الأمنية والإرهابية التي يعاني منها العراق في الوقت الحالي يحظى بأهمية بالغة مشيراً الى أن حل المشاكل في العراق سيؤدي الى إيجاد توازن في المنطقة.

وخلال إستقباله وزير النفط العراقي السابق عادل عبد المهدي، الأربعاء، قال لاريجاني: إن العراق يمثل ركيزة مهمة في المنطقة.

وأشار الى العلاقات التاريخية والمتنامية بين إيران والعراق وقال: لحسن الحظ فإن العلاقات بين البلدين هي في مستوى جيد في ظل الظروف الحالية معرباً عن أمله بأن تشهد العلاقات الثنائية المزيد من التطوير.

ولفت لاريجاني الى أن قضية مكافحة الإرهاب هي قضية مهمة جداً في المنطقة عموماً والعراق بشكل خاص مضيفاً: إن قضية مكافحة الإرهاب مسألة معقدة جداً وإن هزيمة جماعة داعش تتطلب تعاونا إقليميا واسعا.

وحول أداء بعض الدول العربية قال لاريجاني: إن بعض الدول وبدلاً من التعاون تقوم وللأسف بخلق أعداء وهميين في المنطقة.

من جانبه قال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي خلال اللقاء: إن القوات الأمنية العراقية وجهت ضربات قاصمة للجماعات الإرهابية، معرباً عن إعتقاده بأن إطالة أمد الحرب مع داعش بهدف القضاء عليه تماماً أهم بكثير من ترك عناصره يفرون الى مناطق أخرى وبالتالي يعاودون مهاجمة المناطق من جديد.