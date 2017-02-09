أعلن نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، إلياس أوماخانوف أن موسكو تبحث تقديم مساعدات لسوريا وتأمين وسائل دعم أخرى من الناحية العسكرية، وأنها ستواصل الرد بشكل أقوى في سوريا.

وقال اوما خانوف في مقابلة مع وكالة (سبوتنيك) إن القرار قد يشمل إعادة نشر القوات الروسية، واستخدامها بشكل أكثر فعالية، وتزويد سوريا بأسلحة بالغة الدقة من أجل دعمها في محاربة الإرهاب الذي لا يمكن القضاء عليه من قبل دولة واحدة، حسب قوله.

وفي دمشق التقى وفد برلماني روسي برئاسة ألكسندر سابلين الرئيس السوري بشار الأسد، الذي نقل البرلمانيون الروس عنه استعداده لإجراء مفاوضات مباشرة مع المعارضة بما في ذلك المعارضة المسلحة وتأكيده على اهمية الدعم العسكري الروسي.

وأشار رئيس الوفد الروسي إلى دعم الرئيس السوري للجهود الروسية في محادثات أستانة ونتائج الإجتماع الأخير للمجموعة المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا.

ونقل الوفد عن الأسد إشادته بالجنود الروس لا سيما الذين قتلوا في سوريا قائلاً: إن دماء هؤلاء (لا تقدّر بأي ثمن).

ميدانيا - حرر الجيش السوري الأربعاء قرية بيرة الباب جنوب بلدة أبو طلطل الفاصلة عن مدينة الباب. كما واقترب أكثر فأكثر باتجاه مدينة الباب شرقي حلب، وأصبح على مسافة أقل من 2 كم عن فرض حصار على مسلحي داعش في المدينة، في وقت يحاول تنظيم داعش قطع طريق خناصر حلب الاستراتيجي، لكن الجيش يتصدى ويؤكد أن الطريق سالك ولم يتأثر بالاشتباكات.

هذا، ونقلت (رويترز) عن مصدر عسكري تركي قوله عن مقتل جنديين تركيين وجرح 15 في المعارك في محيط مدينة الباب السورية. فيما افادت قناة الميادين باستشهاد 8 مدنيين في قصف تركي على مدينة الباب.

من جهته، قال الجيش التركي الأربعاء: إن مقاتلين من المعارضة السورية المسلحة تدعمهم القوات المسلحة التركية في درع الفرات سيطروا على تلال استراتيجية تحيط بمدينة الباب الخاضعة لتنظيم داعش بعد عمليات خلال ليل الثلاثاء.

وذكر الجيش التركي في بيان أن 58 من مسلحي داعش قتلوا في غارات جوية وقصف مدفعي واشتباكات ضمن هذه العمليات.

وفي سياق منفصل، قالت وزارة العدل السورية إن تقرير منظمة العفو الدولية عن سجن صيدنايا (عار من الصحة)، مشيرة إلى أن أحكام الإعدام في سوريا لا تصدر إلا بعد محاكمة قضائية تمرّ بعدة مراحل، وأضافت وزارة العدل: أن تقرير (أمنستي) هدفه الإساءة إلى سمعة سوريا في المحافل الدولية.

وتصدى الجيش لهجوم إرهابيي (داعش) بدير الزور وكبدهم خسائر كبيرة ووسع نطاق سيطرته في ريف حمص واحكم السيطرة على عدد من النقاط شرق مطار السين بريف دمشق وعدة تلال استراتيجية في محيط مدينة دير الزور.

وسقط ما لا يقل عن 12 قتيلا بين صفوف إرهابيي تنظيم (داعش) في العملية العسكرية الواسعة التي نفذها الجيش السوري ضد مواقع التنظيم التكفيري بريف حمص الشرقي خلال الساعات القليلة الماضية.

وذكر مراسل سانا في حمص أن وحدة من الجيش حققت تقدما جديدا في ملاحقتها إرهابيي تنظيم (داعش) على المحور الجنوبي لمنطقة البيارات غرب مدينة تدمر بعد أن أوقعت العديد من القتلى والمصابين بين صفوفهم.

ولفت المراسل إلى أنه تأكد تدمير تجمع كبير لآليات تنظيم (داعش) وعتاده في منطقة البيارات خلال غارات جوية مكثفة للطيران الحربي والمروحي على أوكارهم ومحاور تحركهم.

وأشار إلى تدمير 3 آليات لتنظيم (داعش) ومقتل 12 من إرهابييه خلال غارة جوية على أحد مواقعهم في مدينة تدمر.

ودمر سلاح الجو في الجيش الثلاثاء، قاعدة صواريخ مضادة للدروع وسيارتي بيك اب مزودتين برشاشات ثقيلة لتنظيم (داعش) في منطقة البيارات بينما أحكمت وحدة من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة السيطرة على احدى التلال الاستراتيجية على الطريق الواصل لحقل المهر النفطي شمال غرب تدمر.

في هذه الأثناء دمرت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة وبتغطية من سلاح الجو تجمعات لتنظيم (داعش) المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في محيط مدينة دير الزور.

وخاضت وحدات الجيش وبالتعاون مع القوات الرديفة في دير الزور اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية من تنظيم (داعش) في محيط منطقة المقابر على الأطراف الجنوبية من المدينة.

وأسفرت الاشتباكات عن تحقيق تقدم جديد في المنطقة بعد تكبيد التنظيم التكفيري خسائر بالأفراد والعتاد الحربي.

كما وجه سلاح الجو ضربات مركزة على تحركات آليات وتجمعات لتنظيم (داعش) الإرهابي عند مفرق منطقة الثردة جنوب المطار ما أدى إلى تدمير العديد منها ومدفع هاون ورشاش ثقيل.

وقد قتل واصيب العديد من إرهابيي تنظيم داعش وتدمير آلياتهم في سلسلة غارات جوية على مواقع انتشارهم وتحركاتهم في منطقة المعامل والمكبات وسرية جنيد وشركة الكهرباء عند المحور الجنوبي لمدينة دير الزور.

وقضت وحدات من الجيش والقوات الرديفة العاملة في دير الزور الثلاثاء، على أكثر من 9 إرهابيين تابعين لتنظيم (داعش) أحدهم لبناني الجنسية خلال عملياتها على تجمعاتهم ونقاط تسللهم في محيط المطار.