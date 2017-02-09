* وزير الدفاع: ايران لا تشكل تهديدا لدول المنطقة، وامريكا والكيان الصهيوني هما مصدر التهديد الرئيسي * نائب قائد الجيش: اميركا تعلم ان ثورتنا اسلامية ولن تبقى في حدود ايران

أكد قائد حرس الثورة الاسلامية ان الساسة الاميركان يدركون ان توجيه التهديدات ضد ايران لا يجدي نفعا بل يضرهم، فالأعداء وخاصة اميركا اذعنوا في السنوات الأخيرة بمجد ايران وعظمتها واقتدارها.

وخلال مراسم الاحتفاء بخطاب الجهاد والمقاومة، الاربعاء، في همدان (غرب ايران)، قال اللواء محمد علي جعفري: في الذكرى الثامنة والثلاثين لانتصار الثورة الاسلامية نشهد انه بمرور الزمن، تتضح للجميع جوانب اكثر عن الثورة الاسلامية.

وأكد ان مجد الثورة الاسلامية وعظمتها يتضاعف مع مرور الزمن، وبيّن: إن الصديق والعدو يعترف بعظمة الجمهورية الاسلامية الايرانية وعزتها واقتدارها.

وأوضح انه في السنوات الاخيرة اعترف الاعداء بصراحة بهذا المجد والعظمة والاقتدار، مضيفا: إن الساسة الاميركان يدركون ان توجيه التهديدات ضد ايران ليس فقط لا يجدي نفعا، بل مضر لهم ايضا.

ووصف اللواء جعفري، الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب بأنه رئيس مبتدئ، وقال: إن احد المحللين في البنتاغون ينصح ترامب، بأن ايران في موقع ترى اميركا فيه نمرا من ورق، ومحلل آخر يقول ان اميركا قوة كبرى في طريقها الى الزوال.

وأوضح اللواء جعفري: إن خبيرا آخر يقول ان على اميركا ان تنسى فكرة ان تبقى قوة كبرى، وتابع: من خلال الدقة في هذه العبارات، نشاهد ان من اعظم انجازات الثورة الاسلامية هو بعد مضي قرابة 40 عاما يعترف الاعداء والاجانب بمجد الثورة وعظمتها، وهذا هو نوعا ما إعتراف بأن الثورة الاسلامية والجمهورية الاسلامية قوة عظمى.

وأضاف: نأمل بأن نشكر هذه النعمة الالهية العظيمة يوم الجمعة في مسيرات ذكرى انتصار الثورة، مؤكدا ضرورة المشاركة الشعبية الملحمية الواسعة لإحباط التهديدات الجديدة.

وتساءل: ما هو السبب في مجد وعظمة الثورة الاسلامية المتنامية؟ وأشار الى المسار النزولي للثورات في العالم بعد عدة سنوات، مبينا ان الثورة الاسلامية وكلما تقدمت الثورة في عمرها، تواصل دربها بعظمة اكبر.

وأكد ان هوية الثورة الاسلامية ثقافية واسلامية، وإننا نتحرك في إطار مبادئ ومقررات الاسلام.. ان المقام السامي لولاية الفقيه هو الضمانة لبقاء ثورتنا اسلامية، مشدداً على ان جانباً كبيراً من صمود الثورة واستمراريتها هو بسبب السنوات الثماني للدفاع المقدس والمشاركة الشعبية الملحمية في هذا الدفاع الذي طغت فيه الجوانب المعنوية على الجوانب المادية وتم تحقيق النصر على الكفر العالمي.

كما اكد وزير الدفاع العميد حسين دهقان ان ايران نجحت في الدفاع عن نفسها وعن السلام والاستقرار في المنطقة بشكل كامل، ولم تسمح لاميركا بتحقيق اهدافها.

واوضح العميد دهقان في مقابلة مع قناة خبر بالتلفزيون الايراني، مساء الثلاثاء، انه بفضل الحظر والدفاع المقدس وجهود المتخصصين الايرانيين في الصناعات الدفاعية، اصبحت ايران قادرة حاليا على تلبية جميع احتياجاتها بما يتناسب مع التهديدات المعادية.

وقال وزير الدفاع: استنادا الى مبادئ الثورة الاسلامية فاننا دوما في حالة صراع مع نظام الهيمنة، لذلك يجب ان نمتلك احدث الاسلحة، وان تكون القوات المسلحة على استعداد دوما.

وتابع قائلاً: اننا نرى ان القوى الرادعة المؤثرة تكمن في وجود القوات المسلحة المقتدرة والاسلحة المتطورة وقدرات شعبنا.

وأضاف: إن مستوى الاستعداد والمعدات التي نمتلكها تتناسب مع التهديدت بحيث لا يتجرأ العدو على شن اعتداء.

واكد وزير الدفاع ان ايران لا تشكل تهديدا لدول المنطقة، وان اميركا والكيان الصهيوني هما مصدر التهديد الرئيسي.

أضاف: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية ترفض الاعتراف بالكيان الصهيوني وتعتبر وجود هذا الكيان في المنطقة عاملا لزعزعة الاستقرار، مشيرا الى ان الارهابيين التكفيريين الذين ترعاهم اميركا والكيان الصهيوني والسعودية يشكلون تهديدا للامن العالمي ايضا وان داعمي الجماعات التكفيرية سيندمون يوما ما.

وفي الختام اشار الى المسيرات الشعبية في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، وقال: إن الشعب الايراني بمشاركته في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية سيثبت انه لا يهزم في مواجهة تهديدات الاعداء الذين يعتقدون انه بمجيء شخص جديد الى الحكم (ترامب) ان باستطاعتهم تهديد ايران.

من جانبه أكد نائب القائد العام للجيش، ان الثورة الاسلامية كانت صدمة جيوسياسية بالنسبة للاميركان، وقد بذلوا مساعي كبيرة للحيلولة دون انتصارها، مضيفاً: إن الثورة الاسلامية لن تبقى في حدودها.

وخلال مراسم الاحتفاء بصانعي ملحمة الدفاع الجوي في عمليات والفجر 8، أمس الاربعاء، قال العميد احمد رضا بوردستان: إن السفير الاميركي آنذاك، ويليام سوليفان والجنرال هايزر المبعوث الاميركي، بذلا مساعي كبيرة لترتيب وضع الساسة والقادة العسكريين في ايران للحيلولة دون انتصار الثورة.

وتابع: لقد كان الاميركان يدركون ان ثورتنا ثورة دينية ولن تبقى منحصرة في حدود ايران وسيتم تصديرها الى المنطقة.

ومضى قائلاً: إن سلوك اميركا معنا بعد انتصار الثورة لم يكن سلوك المواجهة بل سلوك الإطاحة، لأنهم كانوا يريدون اقتلاع جذور الثورة.. مبينا انهم (الاميركيون) كانوا يظنون ان الثورة سيصيبها الشلل اذا فرضوا الحظر علينا.