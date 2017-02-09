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رقم الخبر: 186909 تاريخ النشر: شباط 08, 2017 الوقت: 19:03 الاقسام: محليات  
الخارجية الكويتية: حوار الدول الخليجية وإيران يعالج بؤر التوتر بالمنطقة وفي مصلحة الطرفين

الخارجية الكويتية: حوار الدول الخليجية وإيران يعالج بؤر التوتر بالمنطقة وفي مصلحة الطرفين

اعتبر نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، الحوار بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران يسهم في احتواء ومعالجة بؤر التوتر في المنطقة ويصب في مصلحة الطرفين.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين على هامش حضوره حفل السفارة الايرانية في الكويت بمناسبة العيد الوطني (ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران) ردا على سؤال حول تصريح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عن استعداد بلاده للحوار مع دول مجلس التعاون حول الاوضاع في سوريا واليمن.

وأضاف الجارالله تلقينا هذا التصريح بكل ترحيب وإيجابية وهو ما نتطلع إليه، والحوار سيكون من مصلحة إيران ودول الخليج (الفارسي) والمنطقة بأكملها.

وتابع: هذا الحوار يسهم بشكل فعّال في احتواء الكثير من بؤر التوتر في المنطقة سواء في اليمن أو سوريا أو أي مكان آخر في منطقتنا وسيقود إلى تطويق هذه الصراعات.

وفي 25 يناير /كانون ثانٍ الماضي سلّم وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رسالة من أمير الكويت إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، تتعلق بالعلاقات الخليجية – الإيرانية وفتح حوار بين الجانبين.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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