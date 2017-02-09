اعتبر مساعد وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الإتفاق النووي عنصراً مهماً جداً في إرساء الإستقرار في العلاقات الدولية.

وافادت وكالة (تاس) ان ريابكوف قال خلال استقباله مساعد الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية عباس عراقجي، في موسكو، الاربعاء: إن الإتفاق النووي قضية مهمة، وان ايران ملتزمة تماما بتعهداتها مثلنا في اطار الإتفاق النووي.

واضاف: إن موسكو تولي اهمية فائقة لتنمية العلاقات البناءة والايجابية مع ايران، حيث يشكل هذا الامر عنصرا مهما جدا لا بديل عنه في السياسة الأمنية والسياسي الخارجية لروسيا.

واعتبر هذا اللقاء مهما جدا في مسيرة الرقي بالعلاقات الثنائية بين موسكو وطهران، معربا عن امله بان يكون هذا اللقاء مؤثرا جدا وبنّاء في مسار تنفيذ الإتفاق النووي.

واكد مساعدا وزيري الخارجية الايراني والروسي على مواصلة التعاون بين البلدين في تنفيذ خطة العمل المشترك (الاتفاق النووي) وصولا الى مرحلة النهاية في هذا المسار.

ولفت الجانبان خلال اللقاء الذي استغرق 4 ساعات، الى اهمية تنفيذ الاتفاق النووي وضرورة الالتزام بالتعهدات التي وقعت عليها اطراف الاتفاق.

الى ذلك، صرح عراقجي في هذا اللقاء الذي حضره السفير الايراني لدى موسكو مهدي سنائي، ان الجانبين تطرقا الى العديد من مجالات التعاون المشترك في سياق مواصلة تنفيذ الاتفاق النووي ونحن نرغب في تحقيق ذلك.

واضاف مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية، ان مسار المحادثات الايرانية – الروسية يمر عبر التشاور والتعامل والتقارب الثنائي حيال التحديات والقضايا الاقليمية والتأكيد على تنمية العلاقات؛ الامر الذي نرحب به.

و وصل عراقجي الى العاصمة الروسية موسكو صباح الاربعاء، للقاء نظيره الروسي والتشاور معه بشأن الاتفاق النووي والعلاقات الثنائية.

وكان عراقجي قد صرح فور وصوله الى موسكو، الاربعاء، لإجراء محادثات مع ريابكوف: لقد كانت لنا من قبل مشاورات دورية مع السيد ريابكوف حول نزع السلاح والمفاوضات النووية، وكان حاضرا خلال فترة المفاوضات النووية.

وأضاف: وفي ظل التطورات الحاصلة في اميركا وتغيير الحكومة فيها وبعد عام من تنفيذ الإتفاق النووي، فقد اقتضى الحال بان نجري مشاورات في هذا الوقت.

واوضح بانه سيتم خلال هذه المحادثات البحث في مجال نزع السلاح، معربا عن أمله بأن يتم الوصول كما في الماضي الى تنسيق في المواقف في هذه المجالات.

وقد أبلغ السفير الايراني في موسكو مهدي سنائي مراسل ارنا، ان مباحثات عراقجي مع المسؤولين الروس تدور حول القضايا المرتبطة بخطة العمل المشترك.

واضاف: كما يتوقع بحث تطوير التعاون بين طهران وموسكو ونكوث اميركا لعهودها في عدم التنفيذ الكامل لالتزاماتها وكذلك القيود الجديدة التي تضعها في اطار فرض عقوبات غير شرعية ضد ايران.

وكان ريابكوف قد أعلن الاثنين عن أسفه لفرض اميركا عقوبات جديدة ضد ايران، وقال: إن طهران لم تنتهك الإتفاق النووي.

وشدد الدبلوماسي الروسي مرة أخرى على أن إطلاق إيران لصواريخ باستخدام تكنولوجيا متقدمة لا يشكل خرقا لخطة العمل المشتركة والقرار الدولي رقم 2231. وذكر بأن موسكو قد أبلغت واشنطن موقفها هذا من ملف البرنامج الصاروخي الإيراني.