أقامت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في الكويت حفلا كبيرا بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة والثلاثين لانتصار الثورة الاسلامية حضره حشد من السياسيين والمفكرين ولفيف من الشخصيات الاجتماعية والاقتصادية وعدد من نواب مجلس الامه واعضاء رابطة الصداقة الايرانية _ الكويتية وجمع من السفراء واعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في الكويت.

وفي مستهل الحفل الذي أقيم في قاعة سلوى الصباح القى على رضا عنايتي السفير الايراني بالمناسبة، وقال: يحتفل الشعب الايراني هذه الأيام بالذكرى السنوية الثامنة والثلاثين لانتصار الثورة الاسلامية المباركة والنهضة التي قلبت ميزان القوى وبرهنت على ان ارادة الشعوب والقيادة الحكيمة قادرة على تحقيق ما لا يمكن تحقيقه، ولا تزال الجمهورية الاسلامية الايرانية تواصل مسيرتها بكل ثبات واقتدار.