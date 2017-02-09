اكد مساعد وزير السياحة التركي حسين يايمان على مسؤولية المثقفين والمفكرين ووسائل الاعلام في ايران وتركيا لتجسيد الصداقة القائمة بين طهران وانقرة.

جاء ذلك خلال اللقاء بين المسؤول التركي مع محمد خدادي المدير التنفيذي لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) مساء الثلاثاء.

من جانبه قال خدادي، في هذا اللقاء، ان وكالة ارنا تتابع بشكل جاد العلاقات الوثيقة بين ايران وتركيا؛ منوها الى القواسم الثقافية والتراثية المشتركة بين البلدين.

واكد المدير التنفيذي لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء على مسؤولية وسائل الاعلام الايرانية والتركية في تبادل المعلومات الصحيحة والدقيقة بشأن المستجدات في كلا البلدين؛ داعيا الى عقد لقاءات دورية بين مسؤولي وسائل الاعلام في ايران وتركيا لمناقشة القضايا الهامة وذات الاهتمام المشترك.

وقال خدادي ان الاستقرار والازدهار في تركيا ياتي في سياق المصالح الوطينة للجمهورية الاسلامية؛ منوها الى ان مكتب ارنا في انقرة كّلف باعداد تقارير اعلامية حول المواضيع المختلفة وفي جميع المجالات بما فيها التنمية والسياحة في تركيا.

الى ذلك، رحّب مساعد وزير السياحة التركي بمقترح التواصل بين مسؤولي وسائل اعلام البلدين؛ لافتا الى الثروة الادبية الزاخرة في ايران وداعيا الى تعزيز التعاون الثنائي في مجال اصدار الاثار الثقافية والادبية واقامة المعارض المشتركة.

وزار مساعد وزير السياحة التركي مقر وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء يرافقه السفير التركي في طهران وعدد من المسؤولين السياحيين وممثلي وكالات الانباء في هذا البلد.