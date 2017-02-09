أعلن مساعد رئيس مؤسسة الطاقة النووية الايرانية للشؤون التنفيذية اصغر زارعان ان الانشطة النووية السلمية لهذه المؤسسة لم تتراجع وانما ازدادت ب 1.5 ضعف مقارنة بالعام الماضي.

وفي تصريح له بمطار اصفهان (وسط) خلال وصول القسم الاخير من شحنة الكعكة الصفراء بزنة 149 طنا، اكد زارعان ان مؤسسة الطاقة النووية الايرانية نفذت الكثير من البرامج الاساسية منذ تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)؛ مضيفا ان المؤسسة ستفصح للشعب الايراني هذه الانجازات في بداية العام (الايراني) الجديد (يبدأ في آذار / مارس القادم).

واوضح المسؤول الايراني، ان استلام الكعكة الصفراء المستوردة من روسيا تم وفقا للاسعار التجارية السائدة عالميا ولم يتم مقايضتها بأي مادة اخرى.

وفي جانب اخر من تصريحاته، تطرق المساعد الخاص لرئيس مؤسسة الطاقة النووية الايرانية للشؤون التنفيذية، الى المستجدات الاخيرة في الادارة الامريكية وبدء اعمال حكومة ترامب بصفته احد معارضي الاتفاق النووي؛ مؤكدا ان التعهدات الدولية ليست قضايا خاصة، وعليه فإن تغير الحكومات لن يؤثر على هكذا اتفاقيات؛ مبينا ان تنفيذ التعهدات المبرمة في هذا الاطار ستنتقل بالضرورة الى الحكومات التالية.