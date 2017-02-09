اكد مستشار قائد الثورة الاسلامية و رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في مجمع تشخيص مصلحة النظام علي اكبر ولايتي ان الشعب العراقي نجح عبر ادارته القوية لشؤون بلاده في طرد الاجانب وافشال مخطط تاسيس عصابة داعش الارهابية في بلاده.

واضاف ولايتي خلال اللقاء مع وزير النفط العراقي السابق عادل عبد المهدي قائلا لاشك ان العراق سيكون من اقوى البلدان العربية.

وتابع، ان العلاقات الأخوية القائمة بين ايران والعراق تجسد احد انجازات العودة الى سبيل الاسلام؛ منوها في ذات السياق الى توافد الحشود المليونية للزوار الايرانيين والعراقيين وفي أجواء آمنة بين البلدين.

الي ذلك وصف عبد المهدي الثورة الاسلامية بالحدث الايراني العظيم الذي هزّ العالم والمنطقة قبل 38 عاما بقيادة الامام الخميني (رضوان الله تعالي عليه)؛ مضيفا ان الثورة الاسلامية كرمت المسلمين ومحبي اهل البيت (عليهم السلام).

وتطرق وزير النفط العراقي السابق الى الانتصارات الكبيرة في العراق رغم الظروف العصيبة التي يمر بها؛ مؤكدا ان ذلك جاء بفضل النهج الالهي وتعاليم مدرسة اهل البيت (ع) المتبعة في هذا البلد.

في سياق متصل اكد رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في مجمع تشخيص مصلحة النظام علي اكبر ولايتي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم اي وقف للنار القائم على العدل والتوازن في سوريا.

واضاف ولايتي في تصريح للصحفيين عقب لقائه وزير النفط العراقي السابق عادل عبد المهدي، قائلا ان ايران والعراق يشكلان حلقتين من سلسلة المقاومة ضد الصهاينة والانظمة الرجعية في المنطقة.

وعودة الى الموضوع السوري، قال نحن من دون اي شك نساند العقلانية التي تعترف بحق الشعب والحكومة الشرعية ومن دون اي تدخل اجنبي في هذا البلد.

وتابع، يجب حل الازمة السورية عبر المفاوضات بين المعارضين السوريين والحكومة بهدف انهاء الحرب في هذا البلد.

وفيما اشار الى اولئك الذين ارسلوا قواتهم الى سوريا دون استئذان من الحكومة الشرعية السورية؛ دعا ولايتي هولاء للكف عن التدخل في شؤون هذا البلد؛ وقال ان الجهات التي كانت في السابق تسعى الى تقسيم الاراضي السورية وتوفير منطقة للتدخل الاجنبي في سوريا تريد اليوم الانضام الى الشعب السوري الذي صمد طوال 6 سنوات من الحرب في بلاده.

واكد ولايتي ان الحكومة السورية تشارك في مفاوضات السلام اليوم بصفتها الدولة القوية والمنتصرة.

وحول لقائه بوزير النفط العراقي السابق، اكد ولايتي ان البلدين ايران والعراق يشكلان حلقتين من سلسلة المقاومة ضد الصهاينة والانظمة الرجعية في المنطقة.

ولفت رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في مجمع تشخيص مصلحة النظام الى ان الجمهورية الاسلامية ستواصل دعمها لجهود الحكومة العراقية الشرعية والشعب العراقي المناضل في مواجهة الارهاب.