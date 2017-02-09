أعلن وزير داخلية الجمهورية الاسلامية الايرانية ان موعد تسجيل المرشحين لانتخابات المجالس البلدية يبدأ في 19 شباط/فبراير الجاري، معلنا الاستعداد لإجراء الانتخابات الكترونيا في 30 الى 40 ألف مركز اقتراع.

وعلى هامش اجتماع مجلس الوزراء يوم الاربعاء، قال عبدالرضا رحماني فضلي للمراسلين بشأن الدعاية الانتخابية: ان موعد الحملة الانتخابية محدد، وذلك بدءا من يوم التسجيل، وسوف يتم التصدي لمن يبدأ مبكرا بالحملة والدعاية الانتخابية، معلنا ان موعد التسجيل لمرشحي انتخابات المجالس البلدية يبدأ في 19 شباط/فبراير الجاري.

كما أبدى رحماني فضلي تأييده لاقتراح زيادة عدد نواب مجلس الشورى الاسلامي 40 نائبا، وقال: لقد اقترحوا زيادة 40 نائبا ونحن قمنا بدراسة الموضوع، ووافقنا على هذه الزيادة، وان شاء الله نرسل لائحتها الى البرلمان.

وبشأن اجراء الانتخابات الرئاسية بشكل الكتروني، اوضح رحماني فضلي ان مجلس صيانة الدستور لم يعلن رأيه لنا بهذا الشأن، واذا اعلن عن رأيه، يمكننا تنفيذ ذلك في عدد من المدن نظرا للأجهزة المتاحة.