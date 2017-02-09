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|رقم الخبر: 186901
|تاريخ النشر: شباط 08, 2017
|الوقت: 18:23
|الاقسام: محليات
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تعيين العميد بلالي مساعدا لقائد سلاح الدفاع الجوي
عيّن العميد علي بلالي مساعدا لقائد الدفاع الجوي في الشؤون التنسيقية، وفي حكم صادر عن قائد سلاح الدفاع الجوي العميد فرزاد اسماعيلي تم تعيين بلالي مساعدا لقائد مقر خاتم الانبياء (ص) لهذا السلاح.
وكان بلالي يشغل منصب مساعد قائد سلاح الجوفضاء التابع للحرس الثوري فيما كان العميد موسى بختياري يشغل منصب مساعد قائد مقر خاتم الانبياء (ص) للسلاح في الشؤون التنسيقية.
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