تعيين العميد بلالي مساعدا لقائد سلاح الدفاع الجوي عيّن العميد علي بلالي مساعدا لقائد الدفاع الجوي في الشؤون التنسيقية، وفي حكم صادر عن قائد سلاح الدفاع الجوي العميد فرزاد اسماعيلي تم تعيين بلالي مساعدا لقائد مقر خاتم الانبياء (ص) لهذا السلاح.