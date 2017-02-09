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رقم الخبر: 186900 تاريخ النشر: شباط 08, 2017 الوقت: 18:16 الاقسام: محليات  
العميد غيب برور: العدو يعلم إن أدنى خطأ يرتكبه سيواجه برد حاسم

العميد غيب برور: العدو يعلم إن أدنى خطأ يرتكبه سيواجه برد حاسم

أعلن رئيس منظمة تعبئة المستضعفين العميد غلام حسين غيب برور ان العدو يفتقر للجرأة في مواجهة ايران الاسلامية ويعلم ان ادنى خطأ يرتكبه سيواجه برد حاسم.

وقال العميد غيب برور خلال مراسم احياء ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في مدينة نظرآباد ان الثورة انتصرت في ظل ظروف كان الشرق والغرب بالعالم يدعم نظام الطاغوت ولكن الشعب الايراني وبقيادة الامام الخميني(ره) تمكن من الانتصار على جميع المؤامرات.

وتابع ان الثورة الاسلامية قادت الى رفعة وشموخ الشعب الايراني وان نظام الجمهورية الاسلامية المقدس يتابع سياساته باقتدار.

واوضح ان الاعداء أيضا يدركون قدرات الشعب الايراني ونظامه وقواته المسلحة ولاسيما قوات التعبئة الشعبية وهم لا يجرأون على مواجهة ايران.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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