قال المشرف على معاونية التعليم والدراسات والتكنولوجيا في وزارة النفط الايرانية: ان المرحلة مابعد تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) شهدت حضور أكثر من 250 وفداً تجارياً وصناعياً من مختلف بلدان العالم لإبرام مذكرات تفاهم مع الوزارة.

وأضاف رمضان علي صادق زادة، في تصريح لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء في مدينة ياسوج (جنوب غرب)، اليوم الأربعاء، قائلاً: ان إبرام وثائق التفاهم مع الشركات والوفود التجارية الأجنبية جاء في سياق الأهداف المرصودة لتعزيز صادرات المنتجات غير النفطية في البلاد وصولاً الى حجم 10 مليارات دولار بنهاية العام الايراني الحالي (ينتهي في آذار/ مارس).

في سياق متصل، كان مساعد رئيس مؤسسة الصناعات الصغيرة لدى المجمعات الصناعية الايرانية، غلام رضا سليماني، قد أشار إلى تدشين أكثر من 160 مشروعاً صناعياً من خلال الاستثمارات الأجنبية في عهد الحكومة الحالية وفي إطار 60 مذكرة تفاهم واتفاقية دولية.