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رقم الخبر: 186897 تاريخ النشر: شباط 08, 2017 الوقت: 18:08 الاقسام: اقتصاد  
زيادة بنسبة 24% في إنتاج البتروكيماوية الإيرانية

زيادة بنسبة 24% في إنتاج البتروكيماوية الإيرانية

أعلنت مساعدة وزير النفط للشؤون البتروكيماوية، مرضية شاهدائي، عن ارتفاع حجم المنتجات البتروكيماوية في الوقت الراهن بنسبة 24 بالمئة، مضيفة: ان مؤشر صادرات ايران لهذه المنتجات يشير الى زيادة بنسبة 32 بالمئة منذ العام 2013 الى نهاية العام (الايراني) الحالي (ينتهي في آذار/ مارس القادم).

وفي تصريح لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا) خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم الأربعاء، أوضحت السيدة شاهدائي: ان حجم الصادرات الخاصة بالمنتجات البتروكيماوية بلغ في نهاية العام 2012 وبداية 2013 لنحو 15 مليوناً و800 ألف طن، على أن يصل بنهاية العام الحالي الى 20 مليوناً و200 ألف طن.

وقالت المسؤولة في وزارة النفط: ان ايران تستحوذ على 22 بالمئة من إجمالي منسوب الإنتاج البتروكيماوي في منطقة الشرق الأوسط، مضيفة: ان حصة البلاد من إجمالي المنتجات البتروكيماوية في العالم يبلغ 3ر2 بالمئة.

 
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