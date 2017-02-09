أكد رئيس منظمة البورصة والأوراق المالية، شابور محمدي، سهولة حضور الأجانب في أسواق المال الايرانية بعد الإتفاق النووي، وأن معظم الأجانب هم من البلدان المجاورة وألمانيا، وتجاوزت حصتهم الآن بالبورصة 12 تريليون ريال (الدولار = 34 ألف ريال ايراني).

وأوضح محمدي، الثلاثاء، للصحفيين بأن سوق المال الايراني شهدت مشاركة الأجانب حتى في ذروة الحظر لأن البورصة الايرانية تحظى بمردود جيد على المدى الطويل. وأكد بأن طاقات أسواق المال الايرانية في مجال الطاقة والمناجم كبيرة جداً وهذا أمر جذاب بالنسبة للأجانب.

ولفت محمدي الى أن الاتفاق النووي ساهم بأن يدخل بعض المستثمرين الأجانب بسهولة أكبر الى أسواق البورصة الايرانية.