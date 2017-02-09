قالت صحفية "لا ليبر بلجيك" البلجيكية، إن كريم أحلوش المتهم بالمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية، والمشتبه في كونه عضوا بخلية "فيرفيرس" الإرهابية، والذي تمت تبرئته في ديسمبر الماضي بعد عدم ثبوت صحة الاتهام ووجود أدلة على ذلك، تقدم برفع دعوى قضائية ضد الدولة البلجيكية ، الذي أودعته في المحبس ظلما دون الاستناد إلى تهم حقيقة له.

وكان قد تم اعتقال كريم أحلوش في مارس 2015 بتهمة المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية، وتم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، حتى الإفراج عنه في شهر يونيو من نفس السنة، من قبل جهات الاتهام، ومثل أمام المحكمة في أكتوبر 2016 وفي 10 ديسمبر من نفس السنة لتتم تبرئته من جميع التهم الموجهة إليه.

وفي صحيفة "لا ليبر بلجيك"، يتحدث الرجل عما عاشه في السنتين الأخيرتين والذي وصفه بالجحيم، وعلى الرغم من تبرئته من قبل القضاء البلجيكي، إلا أن كريم أحلوش يقول أنه محطم نفسيا مما رأه خلال فترات سجنه، وقرر مع محاميته ديلفين باكي، القيام بهجوم مضاد من خلال التقدم بشكوى ضد الدولة البلجيكية بتهمة الاعتقال غير المجدي.