وقعت شركة النفط الوطنية الايرانية مذكرة تعاون مع شركة (BIV) الماليزية، لإجراء الأخيرة دراسات على حقلين للغاز في جنوب غرب ايران.

وجرت مراسم التوقيع في طهران اليوم الأربعاء، حيث وقع عن الجانب الايراني غلام رضا منوجهري مساعد شؤون الهندسة والتطوير بشركة النفط الوطنية، وعن جانب الشركة رئيس مجلس الإدارة شمسول الزهر عباس.

وتقرر بموجب الإتفاقية إتمام الشركة الماليزية دراساتها حول الحقلين (كلشن وفردوسي) في غضون 7 شهور. ويقع حقل كلشن الذي اكتشف عام 1993 بمسافة 65 كيلومتراً عن الساحل الجنوب الغربي لإيران ويضم إحتياطات للنفط الثقيل. فيما اكتشف حقل فردوسي عام 1967 ويقع في الخليج الفارسي بنحو 30 كيلومتراً عن حقل (كلشن) ويضم احتياطات النفط الثقيل أيضاً.

وأوضح منوجهري ان حقلي كلشن وفردوسي حقلان نفطيان وغازيان، وأن الشركة الماليزية تستهدف تطوير القسم الغازي منهما ونقل الغاز الى اليابسة بهدف تحويله الى غاز طبيعي مسال. وأضاف: ان الحقلين يضمان النفط الثقيل الذي لم يستخرج في ايران لغاية الآن، وتكتنفهما التحديات والمصاعب ومن المؤمل التوصل لنتائج واضحة حولهما بعد الدراسات. وأكد أن آلية تطوير الحقلين ستحدد بعد إتمام الدراسات.