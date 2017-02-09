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رقم الخبر: 186893 تاريخ النشر: شباط 08, 2017 الوقت: 18:06 الاقسام: اقتصاد  
وزير الطاقة: أكثر من 16 ألف ميغاواط تضاف إلى سعة الطاقة الكهربائية

وزير الطاقة: أكثر من 16 ألف ميغاواط تضاف إلى سعة الطاقة الكهربائية

قال وزير الطاقة الايراني حميد جيت جيان: انه في ظل الاستثمارات التي أنجزت في قطاع الطاقة، فإن 16 ألفاً و143 ميغاواطاً من الكهرباء ستضاف الى سعة الكهرباء في البلاد.

وقال الوزير جيت جيان، في حفل تدشين القطاع الغازي من محطة بهبهان للدورة التركيبية: ان توليد الكهرباء في محطات الطاقة في البلاد يبلغ حالياً 76 ألف ميغاواط. وأضاف: انه مع إكمال المحطات التي هي قيد البناء، فانه سيتم إضافة 11 ألفاً و548 ميغاواطاً الى سعة المحطات الحرارية، وألف و695 ميغاواطاً الى سعة المحطات التي تعمل بالماء، و700 ميغاواط الى محطات الطاقة المتجددة، و300 ميغاواط للمحطات الأخرى.

 
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