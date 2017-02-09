ووقع الوثيقة مستشار وزير النفط ومسؤول متابعة الديون الخاصة بوزارة النفط الايرانية علي أصغر هندي، والمدير العام لدائرة الإكتشاف وإنتاج النفط والغاز بوزارة النفط والغاز العمانية سيف حمد السلماني، وذلك نظراً الى إنتهاء فتره صلاحية الوثيقة السابقة.

وعقدت جلسة الوفدين الايراني-العماني لتمديد هذه الوثيقة ودراسة آخر المستجدات بشأن التحضيرات اللازمة لإنشاء هذا الخط يوم الثلاثاء بمشاركة وزير النفط الايراني بيجن نامدار زنكنة، ووزير النفط والغاز العماني محمد بن حمد الرحمي، في مقر المؤتمرات بوزارة النفط.

وقال زنكنة، في تصريح عقب إنتهاء المباحثات: (إننا سنصل الى الحصيلة بشأن كيفية تنفيذ مشروع إنشاء خط تصدير الغاز الايراني الى سلطنة عمان حتى نهاية شهر شباط/ فبراير الحالي).

تفاصيل المشروع

هذا وأعلن المشرف على مشاريع تصدير الغاز في شركة النفط الوطنية علي أميراني: ان عملية تصدير الغاز إلى عمان ستبدأ من 240 إلى 250 مليون قدم مكعب في اليوم، مشيراً إلى أن حجم تصدير الغاز يمكن أن يصل الى 5ر1 مليار قدم مكعب.

وخلال مقابلة مع (إرنا) أمس الأربعاء، توقع أميراني أن تبدأ عملية تصدير الغاز إلى عمان خلال العام 2020، مشيراً إلى أن من المقرر أن تقوم عمان بتبديل الغاز إلى ال.أن.جي (الغاز المسال). وأشار إلى أن حجم الإستيعاب النهائي لأنابيب تصدير الغاز إلى عمان يبلغ 5ر1 مليار قدم مكعب في اليوم الواحد، وقال: لقد تم الإتفاق على تصدير الغاز إلى عمان على أن تقوم عمان بتبديل الغاز إلى الغاز الطبيعي المسال. ولفت أميراني إلى أن الأسواق المستهدفة للغاز المسال هي دول شرق آسيا.